Netanyahu'dan Avrupa'ya Kudüs çağrısı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Brüksel'den Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu. Netanyahu, Avrupalıların da Trump gibi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımalarını ümit ettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB dışişleri bakanlarının toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de açıklamalarda bulundu. Netanyahu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının Ortadoğu'da barışa katkı sağlayacağını söyledi. Netanyahu, Avrupalıların da Trump'ın yolunu izleyeceğini ümit ettiğini belirtti.

Netanyahu, Filistinlilere de İsrail'i bir Yahudi devleti olarak tanıma, Kudüs'ü de İsrail'in başkenti olarak kabul etme çağrısı yaptı.

Filistin ve Türkiye'nin yanı sıra birçok Avrupa hükümeti de Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstermişti. AB, son krize rağmen İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlamasını ve Kudüs’ün başkent olarak paylaşıldığı iki devletli çözüm temelinde bir anlaşmaya varılmasını talep ediyor. Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması neredeyse bütün AB ülkeleri tarafından Ortadoğu barışı için başlatılan girişimleri tehlikeye atan bir karar olarak niteleniyor. AB, İsrail’in işgal bölgelerindeki yerleşim politikasını protesto amacıyla bu ülke ile işbirliğini genişletmemeyi kararlaştırmıştı.

Abbas Kahire'de

Trump'ın kararının yankıları sürerken Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas Kudüs kriziyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti. Abbas’ın Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına ortak tepki gösterme imkânlarını görüşeceği bildirilmişti.

Abbas daha önce, Batı Şeria’yı ziyaret edecek olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya gelmeyeceğini duyurmuştu. Bu karara ilişkin Washington’dan yapılan açıklamada, "Filistin Özerk Yönetimi'nin bir kez daha bölgenin geleceğini görüşmek üzere ele geçen fırsatı değerlendirmeyecek olmasını üzücü buldukları" belirtildi. Pence’in sözcüsü ABD’nin yine de İsrail ile Filistin arasında barışçı çözüme varılması için gayretlerini sürdüreceklerini ve Amerikan "barış ekibinin" barış planı üzerinde yoğun çalışma yaptığını söyledi.

Filistin Yönetimi'nin Washington ile ilişkilerini kestiğine dair haberleri yalanlayan Abbas’ın özel temsilcisi Nebil Şaat ise bir İsrail gazetesine verdiği demeçte, "ABD ile ilişkileri koparmadıklarını ve Başkan Trump’ın aldığı kararı protesto etmek amacıyla ilişkilere ara verdiklerini" söyledi.

Alman hükümeti bayrak yakılmasını kınadı

Öte yandan, Berlin’deki Kudüs protestoları sırasında İsrail bayrağının yakılmasına Alman hükümeti sert tepki gösterdi. İçişleri bakanı Thomas de Maiziere, "Almanya ile İsrail devleti ve Yahudiler arasında özel bağlılık olduğunu ve Yahudilerle İsrail devletinin bu şekilde hakarete uğratılmasının kabul edilemeyeceğini" söyledi. İsrail bayraklarının yakıldığı Berlin’deki gösteriler sırasında 10 kişi gözaltına alındı. Almanya İçişleri Bakanı bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Ortadoğu’daki durumun ciddiyetinin farkında olduklarını ve Almanya’daki fikir ve toplanma özgürlüğünden barışçı bir şekilde yararlanılabileceğini" ifade etti.