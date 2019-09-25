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Netanyahu’dan Erdoğan’a videolu yanıt: Kendi ülkesinde Kürtleri katleden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in yayılmacılığını hedef almasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter üzerinden yayımladığı görüntülü mesajla Erdoğan’a yanıt verdi.
Netanyahu’dan Erdoğan’a videolu yanıt: Kendi ülkesinde Kürtleri katleden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli

Ülkesinde koalisyon görüşmelerine katılmak için BM Genel Kurulu’nun yapıldığı New York’a ziyaretini iptal eden Netanyahu, İsrail Başbakanlığı hesabından da paylaşılan görüntülü mesajında şu ifadelere yer verdi: "İsrail hakkında yalan söylemeye son vermeyen, kendi ülkesinde Kürtleri katleden ve Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli. Erdoğan yalan söylemeye son ver."

Netanyahu ile Erdoğan arasında geçen yıl da benzer bir ifadelerin kullanıldığı bir atışma yaşanmıştı.

(sputnik)

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