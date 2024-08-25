Netanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

"Kim bize zarar verirse biz de ona veririz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklamasında "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Tel Aviv'de gerçekleşen Güvenlik Kabinesi toplantısında, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik düzenlediğini söylediği "önleyici saldırıya" ilişkin açıklamalarda bulundu.



Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini savunan Netanyahu, İsrail ordusuna "tehdidi" ortadan kaldırması talimatı verdiklerini ve İsrail ordusunun saldırıda Hizbullah'a ait binlerce roketi imha ettiğini söyledi.