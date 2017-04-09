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"Netanyahu’ya ilişkin yolsuzluk iddiaları güçleniyor"

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"Netanyahu’ya ilişkin yolsuzluk iddiaları güçleniyor"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Yahudi milyarder Poju Zabludowicz’in İsrail polisine verdiği ifade sonrası, bununla ilgili iddialarının gittikçe güçlendiği bildirildi.

Başta Maariv ve Yediot Ahronot gazeteleri olmak üzere, İsrail basınında, "Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddialarının güçlendiği" yorumuyla yer alan haberlere göre, İsrail polisine “Tanık” sıfatıyla ifade veren Yahudi milyarder Poju Zabludowicz, İsrail Başbakanı'nın Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemde, kendisine “Hediye” verdiğini açıkladı.

Haberlerde, İsrail havayolları El-Al’ın ortağı ve Daniel oteller zincirinin sahibi Zabludowicz’in, İsrail polisine ne zaman ifade verdiğine ilişkin bilgi yer almazken, milyarder iş adamının "Şüpheli" değil, “Tanık” sıfatıyla ifadesinin alındığına vurgu yapıldı.

Netanyahu, uzun süredir hakkında devam eden birden fazla yolsuzluk davası ile karşı karşıya. İsrail kamuoyundan ve siyasetçilerden Netanyahu’ya istifa çağrıları yükseliyor.

Geçen ay İsrail polisine ifade veren Netanyahu’nun, hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla 4'üncü kez ifadesi alınmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.

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