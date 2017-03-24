Netflix, Assassin’s Creed dizisi yapacak

Son 10 yılın en popüler oyun markalarından biri olan ve Ubisoft’a milyarlar kazandıran Assassin’s Creed için yepyeni bir proje gündemde. Ünlü oyun serisi için dizi yapılacak

Geçtiğimiz aylarda ilk filmi ile çıkış yapan Assassin’s Creed sadece sinema salonlarında kalacak gibi görünmüyor. Reddit üzerinde soruları cevaplayan Aymar Azaizia, Assassin’s Creed dizisi için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Netflix ile özel anlaşma

Henüz fikrin emekleme aşamasında olduğunu belirten AC Proje yöneticisi Aymar Azaizia, firma olarak da konu üzerinde baskı hissetmediklerini ve bu dizinin hiçbir şekilde aceleye getirilmemesi gerektiğini de belirtti.

Bu noktada diziyi hangi şirketin yapacağı da büyük bir merak konusu. Önceki yıl Ubisoft CEO’su Yves Guillemot’un yaptığı açıklama, bu konuda bize yol gösteriyor. Ubisoft, 2016 ortalarından beri Netflix ile irtibat halinde. Dizinin yayınlanacağı platform olarak, Netfix ile anlaşılması bize sürpriz olmaz.

Film eleştirmenleri ve serinin hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan filmden sonra, başarılı bir Assassin’s Creed dizisi görmek isteriz.