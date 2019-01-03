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Netflix, “Bird Box Challenge” yüzünden kullanıcılarından özür diledi

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Post apokaliptik bir dönemde geçen ve ana karakterlerin korkutucu bir dış güçten gözlerini bağlayarak kaçmaya çalıştığı Bird Box'la ilgili ilginç bir challenge şu anda tüm sosyal medya hesaplarını sarmış durumda.
Netflix, “Bird Box Challenge” yüzünden kullanıcılarından özür diledi

Post apokaliptik bir dönemde geçen ve ana karakterlerin korkutucu bir dış güçten gözlerini bağlayarak kaçmaya çalıştığı Bird Box’la ilgili ilginç bir challenge şu anda tüm sosyal medya hesaplarını sarmış durumda.

Filmdeki ana karakterler, görüldüğü takdirde insanların kendilerini öldürmesine neden olan şeytani canavarlara karşı kendilerini korumak için göz bağları takmak ve bir nehirde seyahat etmek zorunda kalıyor. Ancak hiçbir şey göremedikleri için bu seyahat daha zorlu bir hale geliyor. Bird Box’ı izleyen birçok kişi de tıpkı filmdeki karakterler gibi gözlerini bağlayıp o şekilde gezmeye ve gündelik işlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bird Box etkisinden dolayı şu anda, dünyanın birçok kentinde, sokaklarda, evlerde gözleri bağlı bir şekilde yürümeye çalışan ve bir yerlere çarpan insanları görmek mümkün.

Netflix US@netflix

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

185 B

21:03 - 2 Oca 2019

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

38,9 B kişi bunun hakkında konuşuyor

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

 

Ancak Netflix bu challenge’dan dolayı üzüntü duyduğunu belirten bir tweet attı. Bunu söylemek zorunda kaldıkları için üzgün olduklarını ama Bird Box challenge’ı sırasında kişilerin kendilerini incitmemesi gerektiğini belirtti. Bunun nasıl başladığını bilmediklerini, kullanıcıların filmi sevdikleri için minnettar olduklarını ancak sonu hastanede biten paylaşımları görmek istemediklerini de sözlerine ekledi.

Netflix’in Bird Box’la yeni bir izlenme rekoru kırdığını ve filmin bu kadar izlenmesindeki en büyük nedenlerden birinin Bird Box’un tatil döneminde yayınlanmış olması diyebiliriz. Televizyon şovlarına bile konu olan Bird Box challenge paylaşımlarını da aşağıdan izleyebilirsiniz. Daha fazlası için herhangi bir sosyal medya platformunda #BirdBoxChallenge hashtag’ini aratmanız da yeterli olacaktır.

Yerleştirilmiş video

Enrique Ruano@enrique_ruanox

Bird Box challenge

59

23:47 - 28 Ara 2018

 

 

Yerleştirilmiş video

Shut up or square up@RealFakeShanti

Jesus take the wheel

29

03:46 - 31 Ara 2018

 

 

Yerleştirilmiş video

Good Morning America@GMA

: @michaelstrahan attempts to put lipstick on @sarahaines with a blindfold on! https://gma.abc/2s3XvRz 

274

21:21 - 2 Oca 2019

 

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