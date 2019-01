Netflix, “Bird Box Challenge” yüzünden kullanıcılarından özür diledi

Post apokaliptik bir dönemde geçen ve ana karakterlerin korkutucu bir dış güçten gözlerini bağlayarak kaçmaya çalıştığı Bird Box’la ilgili ilginç bir challenge şu anda tüm sosyal medya hesaplarını sarmış durumda.

Filmdeki ana karakterler, görüldüğü takdirde insanların kendilerini öldürmesine neden olan şeytani canavarlara karşı kendilerini korumak için göz bağları takmak ve bir nehirde seyahat etmek zorunda kalıyor. Ancak hiçbir şey göremedikleri için bu seyahat daha zorlu bir hale geliyor. Bird Box’ı izleyen birçok kişi de tıpkı filmdeki karakterler gibi gözlerini bağlayıp o şekilde gezmeye ve gündelik işlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bird Box etkisinden dolayı şu anda, dünyanın birçok kentinde, sokaklarda, evlerde gözleri bağlı bir şekilde yürümeye çalışan ve bir yerlere çarpan insanları görmek mümkün.

Netflix US✔@netflix

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

21:03 - 2 Oca 2019

