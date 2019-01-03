Netflix, “Bird Box Challenge” yüzünden kullanıcılarından özür diledi

Post apokaliptik bir dönemde geçen ve ana karakterlerin korkutucu bir dış güçten gözlerini bağlayarak kaçmaya çalıştığı Bird Box'la ilgili ilginç bir challenge şu anda tüm sosyal medya hesaplarını sarmış durumda.

Post apokaliptik bir dönemde geçen ve ana karakterlerin korkutucu bir dış güçten gözlerini bağlayarak kaçmaya çalıştığı Bird Box’la ilgili ilginç bir challenge şu anda tüm sosyal medya hesaplarını sarmış durumda.

Filmdeki ana karakterler, görüldüğü takdirde insanların kendilerini öldürmesine neden olan şeytani canavarlara karşı kendilerini korumak için göz bağları takmak ve bir nehirde seyahat etmek zorunda kalıyor. Ancak hiçbir şey göremedikleri için bu seyahat daha zorlu bir hale geliyor. Bird Box’ı izleyen birçok kişi de tıpkı filmdeki karakterler gibi gözlerini bağlayıp o şekilde gezmeye ve gündelik işlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bird Box etkisinden dolayı şu anda, dünyanın birçok kentinde, sokaklarda, evlerde gözleri bağlı bir şekilde yürümeye çalışan ve bir yerlere çarpan insanları görmek mümkün.

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Ancak Netflix bu challenge’dan dolayı üzüntü duyduğunu belirten bir tweet attı. Bunu söylemek zorunda kaldıkları için üzgün olduklarını ama Bird Box challenge’ı sırasında kişilerin kendilerini incitmemesi gerektiğini belirtti. Bunun nasıl başladığını bilmediklerini, kullanıcıların filmi sevdikleri için minnettar olduklarını ancak sonu hastanede biten paylaşımları görmek istemediklerini de sözlerine ekledi.

Netflix’in Bird Box’la yeni bir izlenme rekoru kırdığını ve filmin bu kadar izlenmesindeki en büyük nedenlerden birinin Bird Box’un tatil döneminde yayınlanmış olması diyebiliriz. Televizyon şovlarına bile konu olan Bird Box challenge paylaşımlarını da aşağıdan izleyebilirsiniz. Daha fazlası için herhangi bir sosyal medya platformunda #BirdBoxChallenge hashtag’ini aratmanız da yeterli olacaktır.