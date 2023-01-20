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Netflix CEO’su görevini bırakma kararı aldı

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Netflix'in kurucu ortağı olan ve halen CEO olarak görevini yapan Reed Hastings istifa etme kararı aldı.
Netflix CEO’su görevini bırakma kararı aldı

Netflix’in kurucu ortağı olan Reed Hastings, yıllardır üstlendiği CEO’luk görevini bırakma kararı aldığını duyurdu.

İçerik platformunu 25 yıl önce kuran Hastings kaleme aldığı yazıda, “Son yıllarda yönetimi giderek daha fazla yönlendiriyordum ve şimdi görevimi bırakmanın doğru zamanı. Yönetim kurulumuz devir teslim sürecini yıllardır planlıyordu, kurucular bile evrim geçirmeli. İlk 25 yılımız için çok gururluyum ve gelecek 25 yılımız için de çok heyecanlıyım” dedi.

1997 yılında posta ile DVD gönderme hizmeti olarak başlayan Netflix daha sonra dijitalleşmiş ve abone sayılarını artırarak Hollywood’a kafa tutar hale gelmişti.

Hastings’in yerine ise Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Greg Peters ile Netflix’in programlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Ted Sarandos getirildi. İki isim de eş-CEO olarak görev alacak.

BEZOS VE GATES GİBİ OLACAK

Hastings’in, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates gibi yönetim kurulu başkanı olarak görev alacağı da belirtildi. Hastings, “Hayır işlerine daha çok zaman harcamayı planlıyorum fakat Netflix hisselerinin iyi olmasına odaklanmaya da devam edeceğim” ifadesini kullandı.

Netflix önceki gün son çeyrek rakamlarını paylaşmıştı. Beklentileri aşan Netflix son çeyrekte 7.7. milyon abone kazanmıştı. Netflix’in o dönemde yaklaşık 4 milyon abone kazanması bekleniyordu.

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