Netflix çöküyor mu?

Dijital içerik platformu Netflix bu yıl en çok abone düşüşleri ve borsadaki rekor kayıplarla konuşuldu. Dijital devin yeni hamlelerinin şirketteki büyük gerilemeyi durdurup durduramayacağı ise merak konusu.

Dijital içerik platformu Netflix büyük abone kayıpları ve mali sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Sorunlar karşısında yeni yöntemler geliştirmeye çalışan şirketin geleceği ise soru işaretleri ile dolu.

Netflix ikinci çeyrek sonuçlarına göre büyük dijital platformlar arasında abone kaybeden tek platform olurken şirket ayrıca en çok abonesi olan servis unvanını da yitirdi. Gözler şirketin yeni açıklanacak reklamlı abonelik hamlesinde olsa da uzmanlar bunun geç kalmış olabileceğini düşünüyor.

Şirket 2022'nin ilk üç ayında önceki yıla göre 200 bin abone kaybetmişti. Bu kayıp ikinci yılın ikinci çeyreğinde yıllık 970 bin seviyesine ulaştı. Art arda iki çeyrekte de abone kaybı yaşayan platform toplam 220,7 milyon abonesi olduğunu bildirdi.

BORSADA BÜYÜK KAYIP

Bu negatif veriler ABD borsalarındaki ayı piyasası ile de birleşince şirketin hisseleri sene başından bu yana yüzde 62 değer kaybetti. Yılın başında Nasdaq borsasında 597 dolar seviyesinden işlem gören hisseler yıl içerisinde 162 dolara kadar gerilerken bu haftayı 226 dolarla kapattı.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladığında yatırımcılarını şoka uğratan şirket on yıl içinde ilk kez abone kaybı bildirmişti. Ancak ikinci çeyreğe ilişkin 2 milyonluk abone kaybı beklediğini bildiren şirketin bu kaybı 1 milyondan az açıklaması yatırımcıları kısmen de olsa rahatlattı. Yine de hem Netflix’in hisseleri hem de abone kaybı şirketin ve dijital platformların geleceği açısından soru işareti yaratmaya devam etti.

REKABET TAHTTAN ETTİ

Son abone sayısı açıklamasıyla Netflix’in pazardaki liderliği de kaptırdığı görüldü. Yapılan açıklamalara göre, Disney’in yayın platformlarının toplam abone sayısı 221 milyona ulaşarak 220 milyon abonesi olan Netflix’i tahtından etti.

Netflix’in yaşadığı sorunların başında rekabetin artması ve şirketin güçlü rakipleri karşısında tutunamaması geliyor. Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Dr. Anıl Aba da Netflix aboneliğinin sinemaseverler için çok pahalı olmadığı, şirketin yaşadığı sorunların altında yoğun rekabetin yattığı görüşünde.

Konuyu değerlendiren Aba, “Netflix’i çökerten sebeplerin başında artan rekabet geliyor. 10 sene önce Netflix rakipsizdi; bugün Hulu, Prime Video, Peacock, Exxen, Disney+, HBO Max gibi birçok rakibi var. Bu rekabet izleyicileri de sıkıştırıyor. Sadece Netflix’e abone olmak bütçenizi sarsmaz ama hepsine birden abone olmak sizi zorlar” yorumunda bulundu.

Her platformun kendine özel, başka platformlarda olmayan dizileri ve filmleri olduğunu belirten Aba, “Dolayısıyla, izleyiciler bir noktada karar verip bir ya da birkaç platform seçmek zorunda kalıyor. Bu durumda piyasaya yeni ve kaliteli içeriklerle giren platformlar avantajlı oluyor” dedi.

Aba, “Netflix’teki kalburüstü çoğu diziyi izleyenler aboneliğini iptal edip yeni bir platforma geçiyor. Şunu da eklemek gerekir ki Netflix’in içerik portföyü küçülüyor. Eskiden izlediğiniz bir sürü iyi dizi ve film, lisans anlaşmaları yenilenmediği için, platformdan kaldırılıyor. Tüm bunların Netflix’in düşüşünü fiyatlardan daha iyi açıkladığını düşünüyorum” diye konuştu.

Aba ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu:

“Diğer platformlar yavaşlayarak da olsa hala abone sayılarını arttırmaya devam ediyor. Bunların çoğu Netflix’ten geçenler. Sektör bir doygunluk noktasına ulaşmak üzere, belki de ulaştı. Pazar payları bir dengeye oturduktan sonra rekabet, platformların birbirlerinden abone çalmasıyla ilerler. Esas vahşi rekabeti o zaman göreceğiz. Orta vadede, her zaman olduğu gibi, birileri ayakta kalacak birileri iflas edip diğerleri tarafından satın alınacak.”

REKLAM HAMLESİ İŞE YARAR MI?

Tüm bu sorunlara rağmen platform yaşadığı kayıpların bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyor. Şirket şu sıralarda parola paylaşımını ortadan kaldırmayı hedefliyor ve reklam tabanlı bir plan üzerinde çalışıyor.

Netflix içeriklerinde halihazırda reklam bulunmuyor. Reklamlı içerik pek çok kullanıcı açısından ücret ödenen platformların mantığına aykırı görünürken şirket kârlılığı korumak için bu yöntem konusunda ısrarcı. Ayrıca bu yöntemi kullanan başka platformlar da mevcut. Şirket ise bu konu ile ilgili planı 2023'ün başlarında açıklamayı hedefliyor.

Netflix önceki ay Microsoft'u reklam yayınlamaya yardımcı olan teknolojik ortak olarak duyurmuştu. Bloomberg’in iddiasına göre ABD’de Netflix'in yakında çıkacak olan reklam destekli paketi aylık 7 ila 9 dolar arasında olabilir. İddiaya göre şirket ayrıca saate yaklaşık dört dakikalık reklam satmayı hedefleyecek. Ancak şirket bu iddiaları reddederken hâlen plan üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Son olarak Netflix, Snapchat'in çatı şirketi Snap firmasının reklam konusunda en önemli isimleri Jeremi Gorman ile Peter Naylor ile anlaştığı, reklam operasyonları için bu isimlerle çalışacakları duyuruldu.

‘NETFLİX GEÇ KALDI’

Reklamlı içerikler konusunda da değerlendirmede bulunan Aba şirketin bu konuda geç kalmış olabileceğini belirtti. Aba, “Reklamsız içerikte ısrar etmesinin Hastings’in bir hatası olduğu düşünülüyor. Mesela Hulu ve Peacock’ın uygulama içinde reklam verdiği daha düşük fiyatlı paketleri epeydir var. Fiyat ve hizmet farklılaştırması ispatlanmış bir kâr maksimizasyonu prensibidir. Netflix bunu yapmakta çok geç kaldı” dedi.

Aba son olarak “Bu saatten sonra reklamlı abonelik seçeneği Netflix’i kurtarır mı? Emin değilim. Çünkü hem içerik portföyü hem abone sayısı hem orijinal içerik kalitesi açısından çok geriledi Netflix. Sektör de çok daha rekabetçi. Normal şartlar altında CEO’nun değişmesi lazım ama şirketin kurucu ortağı CEO olunca zor” değerlendirmesinde bulundu.