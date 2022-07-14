Netflix, daha ucuz plan için ortağını seçti!

Akış devi Netflix, reklam destekli abonelik planı için adım atıyor. Şirket, yeni planı için Microsoft ile anlaştı.

Bu yılın başlarında Netflix, üzücü bir kazanç raporuyla karşı karşıya kaldı. Ardından şirket, daha ucuz, reklam destekli bir abonelik planı üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu hafta da Netflix, Microsoft ile yeni plan için çalıştığını duyurdu. Şirket Microsoft’un daha ucuz bir seçenek sunacağını belirtti. İşte detaylar!

Netflix, yeni ortaklıkla birlikte daha fazla seçenek sunmayı planlıyor

Netflix, mayıs ayında daha fazla abone çekmek için daha düşük fiyatlı bir sürüm sunacağını belirtti. Bu duyuru ise şirketin on yıldan fazla süredir ilk abone kaybını bildirmesinin ardından geldi. Bugün yaptığı açıklamada ise akış hizmeti, ‘teknoloji ve satış ortağı’ olarak Microsoft’u seçtiğini açıkladı.

Netflix’in COO ve Baş Ürün Sorumlusu Greg Peters, Microsoft’un katılımıyla ilgili açıklama yaptı. “Microsoft, reklam destekli yeni bir teklif oluşturmak için birlikte çalışırken, tüm reklamcılık ihtiyaçlarımızı destekleme konusunda kanıtlanmış bir yeteneğe sahiptir. Daha da önemlisi, Microsoft, üyelerimiz için güçlü gizlilik korumalarının yanı sıra hem teknoloji hem de satış tarafında zaman içinde yenilik yapma esnekliği sundu. “

Ayrıca Peters, planın etkinliğe hazır hale gelmesinden önce Netflix’in hala birkaç şey üzerinde çalıştığını belirtti. Bu planla birlikte amaç, abonelere daha fazla seçenek ve reklamverenler için daha iyi bir televizyon markası deneyimi sunmak olduğunu söyledi.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, şirketin yeni teklifte, Netflix’in teknoloji ve satış ortağı olarak adlandırılmaktan heyecan duyduğunu belirtti. Bunun yanı sıra ‘Netflix ve Microsoft için büyük bir gün’ şeklinde niteledi.

Bu açıklamada Netflix’in yeni planına dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak, iddialara göre mevcut temel, standart ve premium planların yanında var olacağı. Ayrıca reklam destekli planın, temel plandan daha ucuz olacağı iddialar arasında yer alıyor.