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Netflix Dizisi 'Sex Education'dan İlk Kareler Görücüye Çıktı

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Netflix Dizisi 'Sex Education'dan İlk Kareler Görücüye Çıktı
Netflix Dizisi 'Sex Education'dan İlk Kareler Görücüye Çıktı

Netflix imzalı 'Sex Education'ın ilk görselleri ve prömiyer tarihi geldi

1. Sex Education

Netflix’in yeni gençlik dizisi Sex Education’ın ilk tanıtım görselleri ve prömiyer tarihi yayınlandı. İngiliz yapımı büyüme hikayesi dizisi, ilk sezon bölümleriyle 11 Ocak’ta izleyici karşısına çıkacak.

1 saatlik sekiz bölümden oluşan Sex Education’ın hikayesi, kurgusal İngiliz kasabası Moordale’da geçiyor. Toy ve içine kapanık bir öğrenci olan Otis Milburn, cinsellik terapisti olarak çalışan ebeveynleriyle birlikte yaşamaktadır. Haliyle cinsellik sohbetlerinin tam ortasında büyüyen Otis, yıllar içerisinde bu konu üzerinde uzmanlaşmıştır. Otis, uzmanlığını okulda statü elde etmek için kullanabileceğini keşfeder. Zeki arkadaşı Maeve ile harekete geçer ve arkadaşlarının seksle ilgili problemlerini çözmek için gizli bir seks terapisi kliniği açar. Genç adam bu seanslar esnasında, kendisinin de esaslı bir terapiye ihtiyacının olduğunu keşfedecektir.

Sex Education’ın başlıca rollerinde Asa Butterfield, Gillian Anderson, Alistair Petrie, Connor Swindells, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Kedar Williams-Stirling ve Aimee-Lou Wood var.

Laurie Nunn’ın yarattığı ve senaryosunu kaleme aldığı dizi 11 Ocak’ta Netflix’te başlıyor.

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