  • BIST 1.351,590
  • Altın 499,95
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

'Netflix e-ticarette, p-ticaret akımını başlattı'

»
En son geçen ay film ve dizi platformu Netflix’in sevilen orijinal yapımlarına ilişkin ürünleri yeni açtığı e-ticaret platformunda satışa sunmaya başlaması, sektörde yeni bir akım başlattı.
'Netflix e-ticarette, p-ticaret akımını başlattı'

En son geçen ay film ve dizi platformu Netflix’in sevilen orijinal yapımlarına ilişkin ürünleri yeni açtığı e-ticaret platformunda satışa sunmaya başlaması, sektörde yeni bir akım başlattı.

Türkiye’de de bir süredir özellikle dizi oyuncularının giydiği giysi, ayakkabı ve kullandıkları aksesuarların benzerlerinin internet üzerinden satıldığını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Netflix’in e-ticarete başladığını duyurmasından sonra birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sektörde bir hareketlilik başladı. Özellikle dizi karakterlerinin çok sevilen giysilerinin benzerlerinin satışını yapan yeni siteler açılıyor. Yine film ve dizilere ilişkin tişört, bardak, şapka gibi anı eşyaları hazırlayan firmalar da işlerini e-ticarete taşımaya başladı” dedi.

 

'ÇOK SAYIDA P-TİCARET MARKASI OLACAK'

Netflix’in orijinal dizileriyle ilişkili giysi, aksesuar, koleksiyon parçaları ve ev eşyası gibi ürünlerini satmaya başladığı ‘Netflix.shop‘un yeni bir trend başlatmış olduğunu vurgulayan Çiğdemli, şunları söyledi:

“İnsanlar en sevdikleri, hatta belki kendileriyle özdeşleştirdikleri dizi ve film karakterlerine ilişkin eşyalarla bağ kurmayı sever. Bu modadan tasarıma, ev eşyasından sanata kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Netflix’in yeni adımı, aslında yeni bir sektör oluşturdu. Bu kategoriye, popüler kültür ürünlerinin satışına yönelik olduğu için P-ticaret adı verdik. Yakında bu alanda iş yapan çok sayıda P-ticaret markası olacak.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 700 Milyon Linkedln Kullanıcısının Verileri 'Eğlence' Amaçlı Çalındı!20 Temmuz 2021 Salı 20:45
  • Telefonu Parmaklarınızla Şarj Etmek Mümkün Hale Geliyor20 Temmuz 2021 Salı 20:15
  • Jeff Bezos uzaya çıktı20 Temmuz 2021 Salı 20:14
  • Dünyaca Ünlü Astronottan Türkiye Paylaşımı20 Temmuz 2021 Salı 19:45
  • Dünyanın En Zengin İnsanı Jeff Bezos'un Uzay Yolculuğu Gerçekleşti20 Temmuz 2021 Salı 19:15
  • Xiaomi Telefon Üretiminde Apple'ı Geride Bırakarak 2. Sıraya Yükseldi19 Temmuz 2021 Pazartesi 23:45
  • Milyarderlerin Uzay Yarışı Dünya'yı Yeni Bir Felakete Sürüklüyor19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:30
  • Dağcılardan Google Haritalar Uyarısı: Ölümcül Rotalara Yönlendiriyor19 Temmuz 2021 Pazartesi 21:30
  • Uzaya Yatırımda Tarihi Rekor19 Temmuz 2021 Pazartesi 20:30
  • NASA, Hubble Uzay Teleskobu İle İlgili Geçen Ay Ortaya Çıkan Sorunun Çözüldüğünü Bildirdi19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti