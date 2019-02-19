  • BIST 101.742
  • Altın 227,796
  • Dolar 5,2959
  • Euro 5,9997
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

'Netflix Organize İşler'e bayılmış, 'Bütün dünyaya göstermeliyiz' demişler'

»
Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netflix'e satılmasını değerlendirdi.
'Netflix Organize İşler'e bayılmış, 'Bütün dünyaya göstermeliyiz' demişler'

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netflix'e satılmasını değerlendirdi. Netflix yönetiminin filmi Amsterdam'da özel bir gösterimde izlediğini belirten Semercioğlu, "Ve filme bayılmışlar. 'Türkiye’de bu kalitede filmler çekildiğini bütün dünyaya göstermeliyiz' demişler" ifadesini kullandı.

Cengiz Semercioğlu, "Netflix'in abonesi kaç gişeyi ne kadar etkiledi?" başlığıyla yayımlanan yazısında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin Netflix'e satılışına giden sürece dair kulis yazdı.

"2017 sonunda bu oran birbirine daha yakındı. Amerika’da her 5.5 kişiden biri Netflix üyesi. Dolayısıyla o pazarda yıllık hedefler 1-1.5 milyon yeni üye gibi konurken, dünya pazarında yıllık hedef 8-9 milyon yeni üye olarak konuyor. Organize İşler Sazan Sarmalı filminin vizyona girmesinden 2 hafta sonra Netflix’te gösterilmesinin nedeni de bu" görüşünü dile getiren Semercioğlu, "Netflix, dünyada agresif bir şekilde büyüyor. 2019 yılında yeni 8-9 milyon abone nereden gelecek? İçinde Türkiye’nin de olduğu yeni pazarlardan. Bu yüzden geçen yıl İngilizce dışında 80 dilde daha yayına başladılar. Bu yüzden Organize İşler’i yayına almak için bu kadar iştahlı davrandılar" ifadesini kullandı.

 

Semercioğlu şöyle devam etti:

"Bir kulis bilgisi aktarayım size…
Netflix yönetimi, Organize İşler Sazan Sarmalı'nı daha vizyona girmeden önce, Amsterdam'daki özel bir gösterimde izlemiş.
Ve filme bayılmışlar, çekim tekniğine, hikayesine, karakterlerine… "Türkiye'de bu kalitede filmler çekildiğini bütün dünyaya göstermeliyiz" demişler.
Hatta vizyonla aynı anda Netflix'te gösterilmesi için büyük baskı oluşturmuşlar…
Masada "aynı anda, ilk hafta sonunda, ikinci hafta sonunda, dördüncü hafta sonunda göstermek" gibi seçenekler varmış.
Açıkçası BKM tarafı dördüncü hafta sonrasında Netflix'e verme eğilimindeymiş, ancak baskıya iki hafta dayanabilmişler. Netflix'in Türkiye'deki abone sayısının 170-200 bin arasında olduğu tahmin ediliyor…

Bu konuda bugüne kadar hiç net bir açıklama yapmadı Netflix cephesi…
İşte bu rakamı 2019'da çok daha yukarılara çekmek için atılmış bir adım bu.
Yurtdışında yaşayan Türkler de doğal hedef kitlesi durumunda.
Sadece sinemada değil, diziden ortaklıklara, film yapımına kadar Netflix'in bu tür agresif adımlarını sık göreceğiz.
Bu arada ilginç bir not daha:
Netflix'te gösterime girmesinin Organize İşler'in hafta sonu gişesine etkisi yüzde 5 oranında olmuş…
Normal seyrinde olması gerekenden sadece yüzde 5 kayıpla kapamış hafta sonunu film.
Tabii insanlar duydukça bu hafta oran yükselebilir…"

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harran'da 9 asırlık ilaç şişesi bulundu14 Şubat 2019 Perşembe 18:30
  • Haldun Dormen: Alternatif tiyatrolar Türk tiyatrosuna büyük katkıda bulunuyor12 Şubat 2019 Salı 13:22
  • Halit Ergenç yeniden Atatürk'ü canlandıracak10 Şubat 2019 Pazar 21:30
  • Cüneyt Arkın Yeşilçam’ın ‘kötü adamlarıyla’ buluştu10 Şubat 2019 Pazar 20:53
  • Çağatay Ulusoy Los Angeles yolcusu10 Şubat 2019 Pazar 20:16
  • 'Moliere Kürtçe oynanınca daha mı tehlikeli oluyor?'10 Şubat 2019 Pazar 20:00
  • Hitler'in Tablolarına Açık Artırmada Alıcı Çıkmadı10 Şubat 2019 Pazar 18:45
  • Bir baretten yola çıkıp 95 sanat eseri yaptılar08 Şubat 2019 Cuma 13:05
  • İshak Paşa Sarayı 2018'i rekorla kapattı08 Şubat 2019 Cuma 11:45
  • Ruanda soykırımı Netflix dizisi oldu08 Şubat 2019 Cuma 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti