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Netflix oyunları beklentinin altında

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Dijital platform Netflix, Netflix Games adındaki oyunlardan yeterince ilgi toplayamadı. Platform abonelerinin yalnızca yüzde 1’inin Netflix oyunlarını oynadığı tespit edildi.
Netflix oyunları beklentinin altında

Geçtiğimiz kasım ayında Netflix abonelerinin hizmetine sunulan Netflix Games, şirketin öngördüğü beklentiyi karşılamadı. Yapılan araştırmalara göre, Netflix abonelerinin sadece yüzde 1’i Netflix oyunlarını oynuyor. Oyun katalogunu genişletmeyi planlayan şirket, oyunları yalnızca abonelerine sunsa da kullanıcılar ayrıca bir uygulama daha indirmek zorunda kalıyor

ABONELERİN YALNIZCA YÜZDE 1'İ KULLANIYOR

Mobil uygulama araştırma platformu Apptopia’nın hazırladığı verilere göre, Android ve IOS üzerinden sunulan oyunlar toplamda 23,3 milyon kez indirildi. Bu da kullanıcıların yüzde 1’inden daha azını temsil ediyor.

Netflix, en büyük rakipleri olarak Epic Games ve TikTok’u göstermişti.

NETFLIX GAMES'E DAİR

Netflix Games’de platformdaki dizi ve filmlerin interaktif oyunları da geliştiriliyor. En çok dikkat çeken yapımlar arasında Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Exploding Kittens ve The Queen’s Gambit’ten ilham alan satranç oyunu bulunuyor.

ABONE SAYISI DÜŞTÜ


Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterdi. Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde de 200 bin kişilik azalış göstermişti. Böylece şirket, ilk kez art arda iki çeyrek abone kaybı yaşamış oldu.

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