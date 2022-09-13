  • BIST 3.426,88
  • Altın 999.886
  • Dolar 18.2456
  • Euro 18.2248
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Netflix Türkiye abonelik ücretlerine yeniden zam geldi

»
Netflix Türkiye, Nisan 2022'de yaptığı zamların üstüne yeni bir zam ile gündemde. Platform, yeni üye olacaklar için zamlı fiyatların geçerli olacağını açıkladı.
Netflix Türkiye abonelik ücretlerine yeniden zam geldi

Bir süredir kullanıcı kaybı, ekonomik kriz gibi  sorunlarla uğraşan Netflix, abonelik fiyatlarına yaptığı zamlarla da dikkat çekiyor.

Akış platformunun sunduğu Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan da zam alarak fiyat değişikliği yaşadı.

Nisan ayında Temel Plan 37,99 TL, Standart Plan 57,99 ve Özel Plan ise 77,99 TL'ye yükselmişti. Yeni zamlarla beraber ise Temel Plan 45,99, Standart Plan 69,99 ve Özel Plan ise 93,99 TL oldu.

Platform, yeni fiyatların yeni üyelikler için geçerli olacağını, mevcut üyelerin ise plan değişikliği yapmadıkları takdirde ücretleri değişmeden 30 gün önce bir bilgilendirme e-postası alacağı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti12 Eylül 2022 Pazartesi 10:43
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü11 Eylül 2022 Pazar 19:16
  • Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ telefonda küfürleşti!11 Eylül 2022 Pazar 18:21
  • Türkiye, Yunan sahil güvenliğinin taciz ateşini protesto etti11 Eylül 2022 Pazar 14:52
  • T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan Ege’de gemiye ateş açtı10 Eylül 2022 Cumartesi 21:38
  • Yarım asrın en sıcak üçüncü ağustos ayı yaşandı10 Eylül 2022 Cumartesi 19:13
  • MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi10 Eylül 2022 Cumartesi 12:28
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti10 Eylül 2022 Cumartesi 11:55
  • İzmir’de kurtuluş günü coşkusu...10 Eylül 2022 Cumartesi 11:26
  • Sırp çete lideri, İstanbul’da öldürüldü10 Eylül 2022 Cumartesi 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti