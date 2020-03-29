Netflix Türkiye hesap açıklamasını değiştirdi: Nekşfliş

Netflix Türkiye, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün paylaşımının ardından hesap açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirdi.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, koronavirüs salgınına karşı 'Evinde kal' çağrılarına uyarak evinde kaldığı süreçte takipçilerinden 'film izlemek için Netflix konusunda kendisini bilgilendirmeleri' talebinde bulundu.
Övüç'ün bu talebini dile getirdiği videoda 'Netflix' yerine 'Nekşfliş' kelimesini kullanması, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bunun üzerine Netflix Türkiye, sosyal medya hesabındaki açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" olarak değiştirdi.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün Netflix’e “Nekşfliş” demesinden sonra Netflix Türkiye, resmi Instagram sayfasına Nekşfliş ismini de ekledi. pic.twitter.com/8xZXriTTjW— Kadraj Magazin (@kadrajmagazin) March 28, 2020
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