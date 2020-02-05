  • BIST 122.545
  • Altın 300,586
  • Dolar 5,9847
  • Euro 6,6092
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı

»
Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı
Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı

Popüler dizi ve film platformu Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü yürürlükten kaldırdı.

Netflix'ten henüz resmi bir açıklama gelmemekle beraber, platforma giriş yapıldığında '30 Gün Ücretsiz Deneme' ibaresi adı altında sunulan paketin artık yer almadığı görülüyor.

Ayrıca ilgili destek makalesine giriş yapıldığında sayfada şu yazı mevcut;

"Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın.

Netflix üyeleri, dizi ve film kataloğunun tamamına anında erişebilir. Yayın planları, cihazlar ve daha fazlasına ilişkin bilgiler Netflix nedir? başlıklı sayfada bulunabilir.

Netflix üyeliğinizi başlattıktan sonra üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de yaşayan Süryaniler tedirgin04 Şubat 2020 Salı 12:00
  • Türkiye'nin nüfusu 83 milyon kişiyi geçti04 Şubat 2020 Salı 10:13
  • Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu insanları nereye yerleştireceğiz?03 Şubat 2020 Pazartesi 22:33
  • Eski savcı, cinsel suç dosyalarında ‘beraat’ vaadiyle sanıklardan yüz binlerce lira para almış!03 Şubat 2020 Pazartesi 21:24
  • Erdoğan: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu insanları nereye yerleştireceğiz?03 Şubat 2020 Pazartesi 21:10
  • Çin'den Türkiye'ye uçuşlar ay sonuna kadar durduruldu03 Şubat 2020 Pazartesi 20:16
  • Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi03 Şubat 2020 Pazartesi 19:26
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın açıklaması düzenledi03 Şubat 2020 Pazartesi 19:22
  • Hulusi Akar sınırda: "Kimsenin gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın"03 Şubat 2020 Pazartesi 18:24
  • Türkiye ile Rusya arasında açıklama savaşı03 Şubat 2020 Pazartesi 16:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti