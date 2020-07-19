Netflix, Türkiye’den çekiliyor iddiası: “Hükümetle pazarlık restleşmeyle bitti”

Gazeteci Cüneyt Özdemir, çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix’in Türkiye’den çekileceğini öne sürdü.

Özdemir, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Netflix ve AK Parti arasındaki pazarlık restleşmeyle bitti. AK Parti’nin eşcinsellik sansürüne Netflix rest çekti. Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu. Sansürü kabul etmedi. Dünyada Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye mi olacak?

“Şimdiki Aklım Olsaydı” krizi

Netflix'in resmi olarak doğrulamadığı ancak T24'e konuşan dizi sektöründen bazı isimler başrollerinde Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu’nun yer aldığı Netflix dizisi Şimdiki Aklım Olsaydı'nın krize neden olduğunu söyledi. Setin iptal edildiği öğrenilirken, Netflix'in anlaşma yaptığı iki dizinin de iptal edilmesinin gündemde olduğu konuşuluyor. Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin iptal edilmesinin sebebi olarak senaryoda eşcinsel bir çiftin olması gösteriliyor.

Altaylı’nın yazısı: RTÜK çok net konuşuyor...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da dünkü yazısında "Netflix’in bir Türk yapım şirketine ısmarladığı bir işin, RTÜK’ün müdahalesi sonucu iptal edildiğini belirtmişti.

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