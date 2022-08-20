Netflix TV uygulamasında oyun oynanabilecek!

Geçtiğimiz haftalarda Netflix oyunlarının neredeyse hiçbir kullanıcı tarafından oynanmadığını gördük. Ancak yayın devi, oyun işinden vazgeçmek istemiyor gibi duruyor. İddialara göre Netflix, oyunlarını bulut üzerinden sunacak. Şirketin TV uygulamasına bulut oyun özelliği getireceği söyleniyor.

Netflix bulut oyun işine giriyor

Geçtiğimiz yılın Kasım döneminde başlayan Netflix Games, şirketin istediği gibi gitmiyor. Son araştırmalara göre, Netflix abonelerinin sadece yüzde 1’i Netflix oyunlarını oynuyor. Yayın devi sürekli daha fazla oyun eklese de, kullanıcıların ilgisini çekemiyor.

Protocol tarafından hazırlana yeni rapora göre, Netflix Games için bulut oyun hizmeti üzerinde çalışılıyor olabilir. Yayın devinin iş listesinde bulut oyun konusunda yetenekli kişilerin arandığı belirtildi. İş ilanında “bulut oyun zorlukları, altyapı ve müşteri gereksinimleri” ile ilgili deneyimden bahsedildi.

Netflix tarafından açılan iş ilanı, bulut platformlarında bilgili kişileri arıyor gibi duruyor. İş açıklamasında, “Bu rolde, oyunların işlenmesini optimize etmeye yardımcı olacaksınız, böylece bulut oyun cihazlarımızda birden fazla oyun oluşturabileceğiz” deniyor.

Netflix ayrıca oyun geliştiricilerinin Netflix bulut ekosistemi için yüksek kaliteli yapımlar hazırlamasını istiyor. Bu, Netflix bulut hizmetinin Netflix Games ile sınırlı kalmayacağını gösteriyor. TV’deki Netflix uygulamasından bulut özelliğini sunabilirse yüz binlerce oyuncunun ilgisini çekebilir.

Şirket işe başvuran kişilerden “denetleyici veya dokunmatik kontrol deneyimi” de istiyor. Yine de, yayın devinin bulut oyunlarıyla ilgili planları henüz netleşmiş değil. Ancak bulut oyun hizmetini Netflix Games’in ötesinde sunması mantıklı görünüyor.