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Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

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Netflix, ABD’nin en ünlü dolandırıcılarından olan Anna Sorokin’e hikayesi için 320 bin dolar ödedi. Anna Sorokin’in hikayesini anlatacak olan dizinin bu yıl içinde çekilip yayınlanması planlanıyor.
Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Asıl adı Anna Sorokin olan ama kendisini Anna Delvey olarak tanıtan ABD’nin en ünlü dolandırıcılarından olan kadının hikayesi için Netflix, 320 bin dolar ödedi. Anna Sorokin, kendisine 68 milyon dolarlık bir miras kaldığını söyleyerek bankaları, otelleri ve çeşitli zengin insanları dolandırmıştı.

ANNA SOROKİN’İN HİKAYESİ NETFLİX’TE

Netflix'in bu dizi projesi için Anna Sorokin'e ödediği bedel belli oldu: 320 bin dolar. Yakın dönemin en bilinen ve adı duyulan dolandırıcılarından bir tanesi olan Sorokin'in hayatını Netflix dizisi olarak izleyeceğiz.

2017 yılında tutuklanan Anna Sorokin, Netflix'ten gelen paranın 199 bin dolarını dolandırdığı bankalara, 24 bin dolarını ise aldığı cezalara ödeyecek. Citibank'a 70 bin dolar ödemeyi kabul eden Sorokin, City National Bank'e 100 bin dolar, avukatlarına ise 75 bin dolarlık ödeme gerçekleştirdi.

Yakalandıktan sonra çıktığı duruşmada 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Anna Sorokin'in Şubat 2021'de erken tahliyesine karar verilmişti. Sorokin'in cezası onandıktan sonra kararı temyize götürmüştü. Bir hukuk profesörü olan Dmitriy Shaknevich'e göre temyiz, mahkeme kararını bozarsa Sorokin'in aldığı cezaların temizlenme ihtimali bulunuyor.

DİZİNİN ADI: INVENTING ANNA

New York Magazine'de yayınlanan makaleden temel alınarak geliştirilen Inventing Anna dizisinde Anna Delvey'i Ozark, Maniac ve Sin City: A Dame to Kill For'da gördüğümüz Julia Garner canlandıracak. Ayrıca daha önce Orange is the New Black'te izlediğimiz Laverne Cox ile Oz ve The Mentalist'te gördüğümüz Terry Kinney de dizide yer alacak isimlerden.

Inventing Anne dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve 2021 yılında seyircilerin beğenisine sunulacak. Dizinin net yayın tarihi henüz bilinmiyor.

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