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Netflix yeniden Johnny Depp ile çalışacak! İşte ilk film

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Netflix ve Johnny Depp arasında yeni bir anlaşma yapılmış olabilir. Johnny Depp, iki yıllık aranın ardından ilk filmine hazırlanıyor.
Netflix yeniden Johnny Depp ile çalışacak! İşte ilk film

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki boşanma davası, ünlü oyuncunun projelerinin bir bir iptal edilmesine yol açtı. Fakat tüm dünyada ses getirmeyi başaran davada Johnny Depp haklı bulundu. Hollywood yıldızı ise iki yılı aşkın bir süre sonra yeniden Netflix ile çalışacak.

Johnny Depp, Netflix’e Kral XV. Louis olarak dönüyor

2020 yılında vizyona giren Minamata filminden (Netflix’te izlenebilir) sonra herhangi bir projede yer almayan Johnny Depp, meşhur boşanmanın ardından ilk projesine hazırlanıyor. Bloomberg tarafından yazılan rapora göre Netflix, dava sonrasında Depp’i yayınlamaya karar verdi.

Hollywood yıldızı ve Netflix yetkililerin gerçekleştirdiği yeni toplantıdan olumlu sonuçlar alındığı ifade edildi. La Favorite isimli filmde Kral XV. Louis rolünü üstleneceği belirtildi. Bu gelişme şirket sözcüsü tarafından doğrulansa da, Netflix’in yeni filmi finanse etmeyeceğini söyledi.

Johnny Depp’in Kral XV. Louis’i canlandırdığı film, Fransız yapım şirketi Why Not Productions tarafından hazırlanıyor. La Favorite‘nin çekimlerinin yeniden başlamasının ardından 2023’te vizyona girmesi bekleniyor. Ancak ilk olarak Fransa’daki sinemalarda yayınlanacak.

15 aylık bir beklemenin ardından -yani 2024’te- Netflix’e gelecek, fakat yine de sadece Fransa’daki kullanıcılar tarafından izlenebilecek. Netflix Türkiye’ye ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.

Fransız Devrimi döneminde geçecek olayları ele alan La Favorite’de Johhny Depp’in partneri ise Fransız oyuncu Maïwenn Le Besco olacak. Film, Le Besco’nun canlandırdığı Jeanne Bécu’nun hayatını anlatacak. Film kadrosunda Pierre Richard ve Noémie Lvovsky gibi isimler de bulunuyor.

 

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