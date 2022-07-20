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Netflix yılın 2. çeyreğinde 970 bin abone kaybetti

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Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterdi. Bu dönemde, Netflix'in abone kaybının 2 milyonu bulması bekleniyordu.
Netflix yılın 2. çeyreğinde 970 bin abone kaybetti

Netflix, bu yılın nisan-haziran döneminde 970 bin abone kaybettiğini açıkladı.

Netflix'in abone sayısı yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterdi. Bu dönemde abone kaybının 2 milyonu bulması bekleniyordu.

Şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 1,4 milyar dolara yükseldi. Netflix'in geçen yılın ikinci çeyreğindeki net karı 1,3 milyar dolar olmuştu.

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