Netflix zammı test etmiş

Online dizi ve film platformu Netflix Türkiye, fiyatlarına zam yaptı. Zamma sosyal medya kullanıcıları ve platformun kullanıcıları tarafından tepki geldi. Netflix Türkiye gelen tepkilerin ardından yaptığı resmi açıklamada, "Dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz" ifadesini kullandı.

Üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.

Zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde olmuştu:

Tek kullanıcılı abonelik: 19.99 TL

Aynı anda iki kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 33.99 TL

Aynı anda dört kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 49.99 TL

Ancak benzer şekilde Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu bulunuyor.

Netflix'ten açıklama

“Üyelerimizin Netflix'e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.”