  • BIST 2.469,61
  • Altın 968.559
  • Dolar 17.5695
  • Euro 18.0023
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Netflix'e ABD'de dava açıldı: 'Reality şovdaki çalışma koşulları insanlık dışı'

»
Netflix'in reality şovlarından biri olan Love Is Blind (Aşkın Gözü Kördür) programının ikinci sezonun yarışmacılarından Jeremy Hartwell, platforma, iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'de dava açtı.
Netflix'e ABD'de dava açıldı: 'Reality şovdaki çalışma koşulları insanlık dışı'

Jeremy Hartwell, yapım şirketi Kinetic Content ve Netflix'e karşı açtığı davada, yemek ve suya erişimleri engellenirken yapımcılar tarafından sürekli alkol tüketmeye teşvik edildiğini iddia etti.

Davayı Los Angeles'ta açan Hartwell ayrıca "insanlık dışı çalışma koşullarının" oluşturulduğunu dile getirerek yarışmacılara asgari ücretten daha az bir maaş ödendiğini aktardı.

Yapım şirketi Kinetic Content, Variety dergisine bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtti.

Şirket, Variety dergisine yaptığı açıklamada, 'Hartwell'in diğer yarışmacıyla bir ilişki geliştiremediği için yarışmada bir haftadan daha az bir süre kaldığını' dile getirerek iddialarına karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini aktardı.

Love Is Blind adlı programda katılımcılar birbirlerini görmeden farklı odalarda konuşarak diğer yarışmacıyı tanımaya ardından da evlenmeye çalışıyor.

Yarışmacılar tanıma safhasında nişanlandıktan sonra diğer yarışmacıyı görme şansına erişiyor.

Sezon sonunda kimi ilişkiler ayrılıkla kimileri ise evlilikle sonuçlanıyor.

Chicago'daki bir ipotek şirketinin başında olan Hartwell, uykusuzluk, gıda ve suya erişememe gibi durumların etkisinden ancak birkaç günde kurtulduğunu dile getirdi.

CNN'e bir röportaj veren Hartwell, parlak ışıklar altında uzun saatler çalışmaktan ötürü zorlanladığını anlattı.

Parası ödenmeyen saatlerinin ücretini ve maddi tazminat talep eden Hartwell, gıda ve su yokken aç karnına alkol tüketmenin teşvik edildiğini dile getirdi.

Love Is Blind, geçen hafta reality şov kategorisinde Emmy ödüllerine aday gösterilmişti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Her gün 10 milyar kez gönderiliyor… Peki en çok hangi emoji tercih ediliyor?17 Temmuz 2022 Pazar 14:39
  • Cep telefonunuza virüs bulaştığını nasıl anlarsınız?16 Temmuz 2022 Cumartesi 23:33
  • James Webb, Jüpiter ve uyduları aynı karede yakaladı16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:30
  • Yeni özelliğini test ediyor!16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00
  • Yeni emojiler geliyor! Herkesin yanlış kullandığı emojiye elveda14 Temmuz 2022 Perşembe 12:38
  • ASELSAN’dan yeni böcek İHA!14 Temmuz 2022 Perşembe 11:34
  • Netflix, daha ucuz plan için ortağını seçti!14 Temmuz 2022 Perşembe 10:32
  • Elinize yerleştirilecek küçük bir çip banka kartı yerine geçecek13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:55
  • Enişteler üzgün! Fiat Doblo 2022 fiyat listesi13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:19
  • Twitter, Elon Musk'a dava açtı: '44 milyar dolarlık anlaşmadan çekildi, sözünü tutsun'13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti