2019 Sundance Film Festivali'nde yönetmenlik ödülü kazanan film, platformun Türkiye platformundan kaldırılmıştı. "Minnoşlar", Netflix'te yer alan tartışmaların merkezindeki ilk film değil. "365 Gün"den (365 Days), "Ölmek İçin On Üç Sebep"e (13 Reasons Why) platformdaki çok sayıda film ve TV dizisi izleyenleri ikiye böldü. İşte Netflix'te en çok tartışma yaratan 11 film ve dizinin listesi:

Son günlerde "Minnoşlar" (Cuties) filmiyle çocukları metalaştırdığı ve pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan Netflix'in, en çok tartışma yaratan 11 film ve TV dizisi...