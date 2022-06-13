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Netflix’in, popüler dizisi Squid Game’in ikinci sezonundan ilk teaser geldi

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Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri haline Squid Game'in ikinci sezonundan ilk teaser yayınlandı. Akış platformunun açıklamasına göre Squid Game'deki ürkütücü robot bebek, 2. sezonunda izleyicileri erkek arkadaşıyla tanıştırmaya hazırlanıyor.
Netflix’in, popüler dizisi Squid Game’in ikinci sezonundan ilk teaser geldi

Eylül 2021’de yayınlanan Güney Kore dizisi Netflix’in en çok izlenen dizilerinden biri olup tüm dünyanın da gündemine oturmayı başarmıştı.

İlk sezonundan sonra izleyenlerin ikinci sezonla ilgili beklentileri artmış ve çok geçmeden de dizi yapımcısından ve akış platformundan ikinci sezonun olacağı bilgisi gelmişti.

Netflix, pazar günü yayınladığı ikinci sezon teaser’ı ile hayranların merakını biraz da olsa dindirmeyi başardı.

 

Dizinin yazarı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, yayıncının Instagram hesabında yayınlanan ve dizinin yaklaşan sezonundan bazı ayrıntıları paylaştığı bir mektupta “Yepyeni bir sezon geliyor. Birincisi, seyirciler Young-hee oyuncak bebeğinin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaklar” diye yazdı.

İKONİK BEBEĞİN ARKADAŞI DA OYUNA DAHİL OLUYOR

Birinci sezondan aşina olunan Young-hee ve yeni sezonda görünmeye başlayacak Cheol-su, eski Güney Kore ders kitaplarından tanınmış karakterler. Karakterler genellikle 1970’ler ve 1980’lerdeki ders kitaplarında en iyi arkadaşlar olarak tasvir edildi.

Robot bebeğin ortağının haberi, hit dizinin hayranlarının da şaka yollu kıskanç tweet’ler atmalarına neden oldu. Bir kullanıcı, “Bu bebeğin bir erkek arkadaşı olduğu ve benim olmadığı gerçeğini kabul edemiyorum” diye yazarken bir başkası da “Günün en kötü haberi benim gibi bir insanın sevgilisi yokken bu bebeğin sevgilisi olduğunu duymak” dedi.

Şovun ilk sezonunda, Young-hee “Red Light, Green Light” oyununda yer aldı.

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