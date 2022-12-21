Netflix’in reklam destekli paketi kullanıcılardan ilgi görmedi

Netflix'in geçen ayın başlarında bazı ülkelerde kullanıma sunduğu reklam destekli ve daha düşük fiyata başlattığı yeni abonelik paketi ilgi görmedi.

Abonelik analiz şirketi Antenna'ya göre, Netflix'in yeni reklam destekli planı, yayın devinin sunduğu ilk ay olan Kasım ayında hizmetinin en az popüler olan paketiydi. Reklamlı paket abonelikleri geçen ay boyunca Netflix’e yapılan yeni kayıtların yalnızca yüzde 9’unu oluşturuyor. Antenna’ya göre ilk ayda reklamlı pakete abone olanların yaklaşık yüzde 57’si platforma ilk kez kaydolan kişilerdi, yüzde 43 ise daha pahalı paketlerini bırakanlar oldu.

Daha düşük fiyatlı, reklam destekli paketler sunan platformların amacı genellikle daha pahalı planlardan vazgeçenleri en aza indirirken olabildiğince çok yeni kullanıcı çekmek. Antenna’ya göre Warner Bros’un sahibi olduğu HBO Max’ın Haziran 2021’de ay 9,99 dolara sunduğu reklam destekli pakete dair ilk veriler çok daha iyiydi. Reklam destekli paket İlk ayda ABD’de platformdaki yeni kayıtları yüzde 15’ini oluşturuyordu ve pahalı paketlerden reklamlı paketlere geçen kişilerin oranı sadece yüzde 14’tü.

"Katılımdan memnunuz"

Bir Netflix sözcüsü Antenna’nın rakamlarında yanlışlık olduğunu söyledi. Sözcü, “Reklam destekli seviyemiz için henüz çok erken ve lansmanından, katılımından ve reklamverenlerin Netflix ile ortak olma hevesinden memnunuz” dedi.

Netflix, gelirini artırmak ve abone tabanını genişletmek amacıyla ABD'de 3 Kasım'da ayda 6,99 dolara reklam destekli planı başlattı. Netflix'in ayda 9,99 ila 19,99 ABD doları arasında değişen daha pahalı planları ek özelliklerle birlikte geliyor. Bazıları daha yüksek video kalitesi içerir ve hesabı birden fazla kullanıcının aynı anda kullanmasına olanak sağlar. Netflix hisseleri, reklam destekli paketin ilk ayına ilişkin verilerin yayınlamasının ardından yüzde 2,4 düşerek 281,38 dolara geriledi.