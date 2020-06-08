  • BIST 110.856
  • Altın 369,132
  • Dolar 6,7864
  • Euro 7,6777
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Netflix’in Türkiye yapımı ilk filminin fragmanı yayınlandı

»
Daha önce Türkiye yapımı dizilere imza atan Netflix’in ilk Türkiye yapımı filminin fragmanı yayınlandı. ‘Yarına Tek Bilet’ adlı film, 19 Haziran’da yayınlanacak
Netflix’in Türkiye yapımı ilk filminin fragmanı yayınlandı

Netflix’in Türkiye yapımı ilk filmi Yarına Tek Bilet’ten fragmanı yayınlandı. Ozak Açıktan’ın yönettiği, Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in başrollerinde yer aldığı Yarına Tek Bilet, 19 Haziran’da izleyici ile buluşacak.

Film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor. Filmin büyük kısmı tek bir trenin içinde geçiyor.

Yarına Tek Bilet filminin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Aile Arasında, Çok Film Hareketler Bunlar gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan, Netflix'in bir diğer projesi Atiye ile tanınan Ozan Açıktan oturuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DEVA Partisi'nden 'HDP ile ittifak' açıklaması07 Haziran 2020 Pazar 18:45
  • Pervin Buldan: İddia ediyoruz; Türkiye’nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz07 Haziran 2020 Pazar 18:35
  • TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav sırasında maske çıkartılabilecek07 Haziran 2020 Pazar 18:34
  • CHP: İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılmalı07 Haziran 2020 Pazar 18:32
  • Oktay: Rum yönetimi Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli07 Haziran 2020 Pazar 18:06
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Olayı kınıyoruz, İslam düşmanlığına son verilmeli07 Haziran 2020 Pazar 16:52
  • HDP, Ankara'ya adalet ve özgürlük yürüyüşü başlatacak06 Haziran 2020 Cumartesi 20:38
  • Banyoda doğurduğu bebeği pencereden aşağı attı06 Haziran 2020 Cumartesi 09:46
  • TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli tanı kitini tanıttı05 Haziran 2020 Cuma 19:48
  • TC Sağlık Bakanı'ndan espri: Öpüyorum ama uzaktan05 Haziran 2020 Cuma 17:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti