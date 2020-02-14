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Netflix'in yeni Türk dizisinde Özge Özpirinçci'ye eşlik edecek oyuncu belli oldu

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Netflix'in yeni Türk dizisinde Özge Özpirinçci'ye eşlik edecek oyuncu belli oldu
Netflix'in yeni Türk dizisinde Özge Özpirinçci'ye eşlik edecek oyuncu belli oldu

Netflix'in mart ayında çekimlerine başlanacak yeni Türk dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başrolünün Özge Özpirinçci olduğu ve 8 bölümden oluşacağı bilinen dizide Birkan Sokullu'nun da yer alacağı öğrenildi.

Netflix'in yeni Türk dizisinde Özge Özpirinçci'ye eşlik edecek oyuncu belli oldu.

Popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bir süredir Türk yapımlarına ağırlık veriyor. Bu bağlamda 'Hakan: Muhafız' ve 'Atiye' gibi Türk dizilerini yayına alan Netflix'in birden çok Türk dizisi üzerinde daha çalıştığı da biliniyor. Hatta Netflix aboneleri, kısa bir süre sonra Ay Yapım imzalı yeni bir Türk dizisiyle tanışacaklar. 8 bölümden oluşacağı düşünülen bu dizinin başrolü ise Özge Özpirinçci olacak.

Webtekno'nun aktardığına göre Ece Yörenç tarafından kaleme alınan diziyle ilgili olarak bugüne dek ortaya çıkan bilgiler, başrolün Özge Özpirinçci olduğu ve dizinin çekimlerine mart ayında başlanacağıydı. Şimdiyse bu gizemli diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizide, Özpirinçci'ye eşlik edecek oyuncu belli oldu.

Edinilen bilgilere göre Özpirinçci, yaklaşmakta olan yeni Netflix dizisinde Birkan Sokullu'yla birlikte kameraların karşısına geçecek.

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