Netflix'te Cinayet Belgeseli Bulunan Bir Adamın Masum Olduğuna Dair Kanıt Bulundu

Dünyanın en popüler çevrimiçi yayın servislerinden biri olan Netflix’in sevilen serilerinden biri olan Making a Murderer’da işlediği bir cinayet nedeni ile hüküm giyişi anlatılan Steven Avery, uzun süredir sürdürdüğü temyiz hakkı mücadelesini kazandı. Buna göre Wisconsin eyaletinde bir mahkeme, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Avery'nin davasını yeniden inceleyecek.

Avery, Teresa Halbach isimli genç bir fotoğrafçıyı öldürme suçuyla hapiste bulunken; Making a Murderer adlı belgesel serisi de Avery’nin işlemediği bir suçtan 18 yıl hapis yatışını ve Halbach cinayeti nedeni ile ömür boyu hapis cezası almasını anlatıyor. Avery, Halbach cinayeti davası boyunca suçsuz olduğunu savunmasına rağmen hapis cezasından kurtulamamıştı.

56 yaşındaki Avery’i sevindiren haber, çakıl ocağında insana ait olduğu düşünülen kemiklerinin bulunması ile geldi. Avery'nin avukatı bu kemiklerin DNA testi yapılmadan aileye verilmesinin, eyalet yasalarına aykırı olduğunu savundu ve davada çok önemli bir delil olabilecek bu kemiklerin, ileri testlerden geçirilmediğini açıkladı.

Avukat Kathleen Zellner’a görebu kemiklerin öldürülen kadına ait çıkması, savcılığın Halbach'ın Avery'nin mülkünde öldürüldüğü yönündeki teorisi çökmüş olacak. Making a Murderer isimli belgesel serisi, Steven Avery'nin merkezinde olduğu hukuki süreç üzerinde şüphe oluşmasına neden oluyordu.