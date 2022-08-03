  • BIST 2.647,59
  • Altın 1020.298
  • Dolar 17.9449
  • Euro 18.2511
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

Netflix’te neler izlenmeli?

»
Netflix, Ağustos ayında da seyirciyi birbirinden iddialı yapımlarla buluşturmaya devam ediyor. İşte ağustos ayında Netflix'te izleyeceğimiz dizi ve belgeseller...
Netflix’te neler izlenmeli?

Netflix dizisi: THE SANDMAN

Yıllarca süren tutsaklığın ardından Düşler Kralı Morpheus, ondan çalınanları bulup gücünü geri kazanmak için dünyalar arasında bir yolculuğa çıkar. (05/08/2022)

Netflix dizisi: LOCKE & KEY

Dizinin heyecan dolu bu son sezonunda Locke Ailesi, anahtarları ele geçirmeyi aklına koymuş yeni bir şeytani düşmanla karşı karşıya kalır. 3. Sezon (10/08/2022)

Netflix dizisi: NEVER HAVE I EVER

Devi ve arkadaşları nihayet bekarlıktan kurtulmuş olsalar da ilişkilerinin bolca kendini keşfetme çabasını ve dramayı beraberinde getirdiğini öğrenmek üzeredirler. 3. Sezon (12/08/2022)

Netflix dizisi: ECHOES

Çocukluklarından beri gizlice birbirlerinin yerine geçen tek yumurta ikizleri Leni ve Gina’nın dünyası, iki kardeşten biri ortadan kaybolunca altüst olur. (19/08/2022)

Netflix dizisi: ÇOCUK OYUNCAĞI

Ollie’s Odyssey adlı kitaptan uyarlanan bu aile dizisinde bir oyuncak, onu kaybeden küçük çocuğu bulmak için her yeri karış karış arar. (24/08/2022)

Netflix dizisi: SCHOOL TALES THE SERIES

Tayland’ın usta korku filmi yönetmenlerinin imzasını taşıyan ve hayalet hikayelerini içeren bu antolojide, lise koridorlarında korkunç olaylar yaşanıyor. (10/08/2022)

Netflix filmi: GÖNÜL

Deli dolu Sümbül, düğününde kemane çalan göçebe Piroz’a aşık olur. Ama ne töre kuralları, ne batıl inançlar onlara engel olamaz. Yeter ki gönüller bir olsun. (10/08/2022)

Netflix filmi: DAY SHIFT

Los Angeles’ta yaşayan bir vampir avcısı, çocuğunun okul giderlerini ve diş tellerini karşılayacak parayı bir hafta içinde bulmak zorundadır. (12/08/2022)

Netflix filmi: NİNJA KAPLUMBAĞALAR’IN YÜKSELİŞİ

 

Bir başka evrenden gelen acımasız yaratıklar müthiş bir kaos yaratmak isterken, Ninja Kaplumbağalar ve onların gizemli güçleri büyük bir sınavdan geçer. (05/08/2022)

Netflix filmi: BOŞ ZAMAN

Fedakar bir ev erkeği, eşi ve çocukları seyahate gidince yıllardır ilk kez kendine vakit ayırır ve parti meraklısı eski bir arkadaşıyla çılgın bir maceraya atılır. (26/08/2022)

Netflix filmi: FULLMETAL ALCHEMIST THE REVENGE OF SCAR

Bu devam filminde Elric kardeşler şimdiye kadarki en zorlu rakipleriyle, alnında büyük bir yara izi olan yalnız bir seri katille karşı karşıya gelir. (20/08/2022)

Netflix filmi: 13: MÜZİKAL

Anne-babası boşandıktan sonra New York’tan Indiana’ya taşınan zeki Evan, Bar Mitzvah törenini gelmiş geçmiş en güzel partiye dönüştürmeye kararlıdır. (12/08/2022)

Netflix filmi: ÖYLE VEYA BÖYLE

Üniversiteden mezun olduğu gece hamilelik testi yaptıran Natalie’nin hayatı iki paralel gerçekliğe ayrılır. Acaba hayat ve aşk ona neler getirecek? (17/08/2022)

Netflix belgeseli: WOODSTOCK ’99: TAM BİR KAOS

Woodstock 1969, sadece barış ve müzikten ibaretti. Woodstock 1999 ise tam üç gün boyunca öfke, isyan ve büyük zarara sahne oldu. Peki bu felaketin sebebi neydi? (03/08/2022)

Netflix belgeseli: EĞLENCELİ TARİH DERSLERİ

Kısa tarih dersleri geri dönüyor ve bu kez psikedelik uyuşturucuları, silaha dönüştürülmüş lazerleri ve hatta şişe sularını inceliyor. 2. Sezon (25/08/2022)

Netflix belgeseli: HAYATTA KALMAK İÇİN KAY: LEO BAKER’IN HİKAYESİ

Ünlü kaykaycı Leo Baker, bu belgeselde şöhret basamaklarını tırmanış hikayesini ve cinsel kimliğini gizleme konusunda hissettiği büyük baskıyı anlatıyor. (11/08/2022)

Netflix lisanslı içerik: ASLA NADİREN BAZEN HER ZAMAN

Eliza Hittman imzalı ‘Asla Nadiren Bazen Her Zaman’, beklenmedik bir hamilelik sonucunda kürtaj olabilmek için kuzeni Skylar ile birlikte Pennsylvania’dan New York’a giden genç Autumn’un hikayesini anlatıyor. (01/08/2022)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölü örümceği robot haline getirdiler30 Temmuz 2022 Cumartesi 21:24
  • Duyma engelliler için sesleri deşifre eden gözlük30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:38
  • İneklerden sonra sıra insanlara geldi: Sanal gerçeklik gözlükleriyle yeşil ortamda yürüyüşe çıkarıldılar30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
  • RTÜK, Netflix yapımı 'Jurassic World Kretase Kampı' adlı yapım hakkında inceleme başlattı30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:53
  • Oxford araştırması: Bilgisayar oyunu oynama süresiyle sağlık arasında ilişki yok30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:14
  • Elon Musk Twitter'a dava açtı30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:36
  • Hamile kadınlar, geliştirilen küçük cihaz ile bebeklerini anbean izleyebilecek29 Temmuz 2022 Cuma 23:32
  • Araştırmacılardan ters köşe… Bilgisayar oyunu oynamak kötü bir şey olmayabilir27 Temmuz 2022 Çarşamba 22:38
  • İflas eden Tatil.com’u kim satın aldı?27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:48
  • Otomotiv sektörünün iki büyük şirketi Tofaş ve Ford Otosan üretime ara veriyor27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti