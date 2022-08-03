Netflix’te neler izlenmeli?

Netflix, Ağustos ayında da seyirciyi birbirinden iddialı yapımlarla buluşturmaya devam ediyor. İşte ağustos ayında Netflix'te izleyeceğimiz dizi ve belgeseller...

Netflix dizisi: THE SANDMAN

Yıllarca süren tutsaklığın ardından Düşler Kralı Morpheus, ondan çalınanları bulup gücünü geri kazanmak için dünyalar arasında bir yolculuğa çıkar. (05/08/2022)

Netflix dizisi: LOCKE & KEY

Dizinin heyecan dolu bu son sezonunda Locke Ailesi, anahtarları ele geçirmeyi aklına koymuş yeni bir şeytani düşmanla karşı karşıya kalır. 3. Sezon (10/08/2022)

Netflix dizisi: NEVER HAVE I EVER

Devi ve arkadaşları nihayet bekarlıktan kurtulmuş olsalar da ilişkilerinin bolca kendini keşfetme çabasını ve dramayı beraberinde getirdiğini öğrenmek üzeredirler. 3. Sezon (12/08/2022)

Netflix dizisi: ECHOES

Çocukluklarından beri gizlice birbirlerinin yerine geçen tek yumurta ikizleri Leni ve Gina’nın dünyası, iki kardeşten biri ortadan kaybolunca altüst olur. (19/08/2022)

Netflix dizisi: ÇOCUK OYUNCAĞI

Ollie’s Odyssey adlı kitaptan uyarlanan bu aile dizisinde bir oyuncak, onu kaybeden küçük çocuğu bulmak için her yeri karış karış arar. (24/08/2022)

Netflix dizisi: SCHOOL TALES THE SERIES

Tayland’ın usta korku filmi yönetmenlerinin imzasını taşıyan ve hayalet hikayelerini içeren bu antolojide, lise koridorlarında korkunç olaylar yaşanıyor. (10/08/2022)

Netflix filmi: GÖNÜL

Deli dolu Sümbül, düğününde kemane çalan göçebe Piroz’a aşık olur. Ama ne töre kuralları, ne batıl inançlar onlara engel olamaz. Yeter ki gönüller bir olsun. (10/08/2022)

Netflix filmi: DAY SHIFT

Los Angeles’ta yaşayan bir vampir avcısı, çocuğunun okul giderlerini ve diş tellerini karşılayacak parayı bir hafta içinde bulmak zorundadır. (12/08/2022)

Netflix filmi: NİNJA KAPLUMBAĞALAR’IN YÜKSELİŞİ

Bir başka evrenden gelen acımasız yaratıklar müthiş bir kaos yaratmak isterken, Ninja Kaplumbağalar ve onların gizemli güçleri büyük bir sınavdan geçer. (05/08/2022)

Netflix filmi: BOŞ ZAMAN

Fedakar bir ev erkeği, eşi ve çocukları seyahate gidince yıllardır ilk kez kendine vakit ayırır ve parti meraklısı eski bir arkadaşıyla çılgın bir maceraya atılır. (26/08/2022)

Netflix filmi: FULLMETAL ALCHEMIST THE REVENGE OF SCAR

Bu devam filminde Elric kardeşler şimdiye kadarki en zorlu rakipleriyle, alnında büyük bir yara izi olan yalnız bir seri katille karşı karşıya gelir. (20/08/2022)

Netflix filmi: 13: MÜZİKAL

Anne-babası boşandıktan sonra New York’tan Indiana’ya taşınan zeki Evan, Bar Mitzvah törenini gelmiş geçmiş en güzel partiye dönüştürmeye kararlıdır. (12/08/2022)

Netflix filmi: ÖYLE VEYA BÖYLE

Üniversiteden mezun olduğu gece hamilelik testi yaptıran Natalie’nin hayatı iki paralel gerçekliğe ayrılır. Acaba hayat ve aşk ona neler getirecek? (17/08/2022)

Netflix belgeseli: WOODSTOCK ’99: TAM BİR KAOS

Woodstock 1969, sadece barış ve müzikten ibaretti. Woodstock 1999 ise tam üç gün boyunca öfke, isyan ve büyük zarara sahne oldu. Peki bu felaketin sebebi neydi? (03/08/2022)

Netflix belgeseli: EĞLENCELİ TARİH DERSLERİ

Kısa tarih dersleri geri dönüyor ve bu kez psikedelik uyuşturucuları, silaha dönüştürülmüş lazerleri ve hatta şişe sularını inceliyor. 2. Sezon (25/08/2022)

Netflix belgeseli: HAYATTA KALMAK İÇİN KAY: LEO BAKER’IN HİKAYESİ

Ünlü kaykaycı Leo Baker, bu belgeselde şöhret basamaklarını tırmanış hikayesini ve cinsel kimliğini gizleme konusunda hissettiği büyük baskıyı anlatıyor. (11/08/2022)

Netflix lisanslı içerik: ASLA NADİREN BAZEN HER ZAMAN

Eliza Hittman imzalı ‘Asla Nadiren Bazen Her Zaman’, beklenmedik bir hamilelik sonucunda kürtaj olabilmek için kuzeni Skylar ile birlikte Pennsylvania’dan New York’a giden genç Autumn’un hikayesini anlatıyor. (01/08/2022)