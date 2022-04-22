Netflix’te sular durulmuyor: O ekibi işten çıkarıyor

Netflix'ten animasyon endüstrisine bir darbe... Video akış platformu, animasyon çalışmalarını küçültüyor ve hatta en iyi yetenekleri işten çıkarıyor. Karar, akış devinin on yıl içinde ilk kez aboneliklerde bir kayıp bildirmesinin ardından geldi.

Çalkantılı bir haftayı geride bırakan Netflix, önce abone sayılarının düşmesi ardından piyasalarda değer kaybetmesiyle dikkat çekti. Video akış platformu, yeniden ayağa kalkmak için planlar yaparken bir haber de şirketin animasyon ekibinden geldi.

Netflix’in orijinal animasyon ekibinde yaratıcı liderlik ve geliştirme direktörü olarak görev alan Phil Rynda işten çıkarıldı. Rynda, Adventure Time ve Gravity Falls gibi popüler animasyon programlarının arkasındaki yaratıcı güçlerden biriydi.

Ayrıca, bazı projeler de iptal edildi. Bunların arasında platformun uzun süre boyunca elde etmeye çalıştığı Roald Dahl hikâyeleri de yer alıyor.