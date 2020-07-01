Netflix'te temmuz ayında yayınlanacak içerikler belli oldu

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, temmuz ayında yayınlayacağı içerikleri açıkladı. Vis a Vis: El Oasis, Umbrella Academy ve Hakan: Muhafız gibi yapımların yeni sezonlarıyla izleyici karşısında olacağı platformda, Cursed, Exatlon ve Warrion Nun gibi yapımlar ise ilk sezonlarıyla izleyicilerle buluşacak.

Netflix’in temmuz ayında yayınlayacağı içerikleri ve yayın tarihleri şu şekilde:

DİZİLER:

Hakan: Muhafız 4.Sezon (9 Temmuz-2020)

Vezir ve Ölümsüzler günümüz İstanbul’una hükmeder. Hakan bir savaşı durdurmak için geçmişe yolculuk eder. Zeynep ise güçlü bir dönüşüm geçirir.

Cursed ( 17 Temmuz-2020)

Kral Arthur efsanesinin yeni uyarlaması Cursed, Nimue’in Merlin’i bulmak ve kadim bir kılıcı teslim etmek için paralı asker Arthur ile çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Exatlon 3 Temmuz-2020)

Türkiye’nin sosyal medya fenomenlerini karşı karşıya getiren macera dolu sportif yarışmayı Orkun Işıtmak sunuyor. Kimler parti yapacak, kimler cezaya kalacak?

Las chıicas del Cable 6.Sezon (3 Temmuz-2020)

Lidia’nın en büyük rakibi intikam almak için bir esir kampını kullanınca Lidia ve arkadaşları, Franco rejimine karşı mücadelelerinde daha da cüretkar hâle gelir.

Stateless (8 Temmuz-2020)

Sorunlu bir kadın, acılı bir mülteci, bir bürokrat ve zor durumda bir baba.. Bu dört yabancının yolu Avustralya’da göçmenlerin tutulduğu bir gözaltı merkezinde kesişir.

The Umbrella Academy (31 Temmuz-2020)

Süper güçlere sahip Hargreeves kardeşler, 2. sezon için geri dönüyor.

Good Girls: 3.Sezon (26 Temmuz-2020)

Banliyöde yaşayan annelerden birer suçluya dönüşen Beth, Ruby ve Annie, son sezonun şamatasının sonuçlarıyla yüzleşmek üzere geri dönüyor.

Vis a Vis: El Oasis (31 Temmuz-2020)

Yıllarca mücevher hırsızlığı yapan Zulema ve Macarena, bir uyuşturucu baronunun düğününde gerçekleşecek, milyonlar değerindeki son bir soygun için dört kadını işe alır.

Warrior Nun (02 Temmuz-2020)

Gözlerini morgda açan yetim bir genç, Hale Taşıyıcısı olarak Şeytan avcısı rahibelerin gizli tarikatına seçildiğini ve süper güçlere sahip olduğunu öğrenir.

Down to Earth: Zac Efron (10 Temmuz-2020)

Oyuncu Zac Efron, sağlıklı yaşam uzmanı Darin Olien ile birlikte sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam biçimleri arayışıyla dünyayı geziyor.

FİLMLER

The Old Guard (19 Temmuz- 2020)

Yüzyıllar boyunca gizlice insanlığı koruyan dört ölümsüz savaşçı, yeni bir ölümsüzü keşfettikleri sırada gizemli güçleri nedeniyle hedef hâline gelir.

Deli Dolu 2 (24 Temmuz-2020)

Lise son sınıftaki Elle, uzun mesafe ilişkisi, üniversite başvuruları ve her şeyi değiştirebilecek yeni bir arkadaşlığın getirdiği zorluklarla uğraşır.

Hustlers (3 Temmuz-2020)

Zor durumdaki bir striptizci ve sokakların kurdu akıl hocası, 2008 küresel ekonomik krizi sırasında Wall Street’te çalışan müşterilerinden faydalanmak için birlik olur.

Desperados (3 Temmuz-2020)

Sarhoşken utanç verici bir e-posta gönderen umutsuz romantik Wes, yeni aşkı bu mesajı okumadan önce silmek için en iyi arkadaşlarıyla Meksika’ya gider.

BELGESELLER

Unsolved Mysteris (1 Temmuz-2020)

Efsanevi belgesel Unsolved Mysteries, izleyicilerin gizemleri çözmede kilit rol oynayacağı umuduyla açıklanamayan kaybolma olaylarını, ölümleri ve gerçeküstü karşılaşmalarıyla geri dönüyor.

Last Chance U: Laney (28 Temmuz-2020)

Üniversite Amerikan Futbol takımlarını konu alan belgesel, Koç John Beam önderliğindeki Laney Üniversitesi Kartalları için Batı’ya; Oakland, Kaliforniya’ya gidiyor.

Korku Şehri: New York Mafyaya Karşı (22- Temmuz 2020)

FBI’ın 1980’lerde New York’ta güçlerinin zirvesindeki beş mafya imparatorluğunu nasıl yıktığı anlatılıyor.

AİLE VE ÇOCUK

Bebek Bakıcıları Kulübü (3 Temmuz-2020)

Bir arkadaş grubunu ve onların kendi kurdukları bakıcılık işini anlatan bu dizide Ann M. Martin’in sevilen kitapları günümüze uyarlanıyor.

Kaptan Düşükdon: Destansı Hikâyeler Uzayda (10 Temmuz-2020)

Yakın arkadaşlar George ve Harold, sınıf arkadaşları ve despot müdürleriyle birlikte uzayda gizemli bir göreve atanır.

ANİME

Japan Sinks: 2020 (09 Temmuz-2020)

Yıkıcı depremlerin Japonya’yı yerle bir etmesinin ardından, batmakta olan takımadada hayatta kalma yolculuğuna çıkan bir ailenin kararlılığı sınavdan geçer.

Transformers: War For Cybertron Trilogy (30 Temmuz-2020)

Transformers evreninin kökenlerini aktaran öyküde, Autobotlar ve Decepticonlar ölümün eşiğindeki gezegenlerinde AllSpark’ın kontrolü için şiddetli bir mücadele veriyor.