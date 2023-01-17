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Netflix’ten yılın ilk zammı geldi

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Netflix Türkiye, abonelik paketlerine zam yaptı. Platform, 2022 yılında iki zam yapmıştı.
Netflix’ten yılın ilk zammı geldi

Geçtiğimiz yıl düşen abone sayısı, paketlere yapılan zamlar, ortak şifre kullanımını kaldırmak ve reklam modelini entegre etmeye çalışmakla geçiren platform, yeni yıla da yeni zam haberiyle başladı.

Netflix Türkiye geçtiğimiz yıl yaptığı iki zammın sonunda temel plan 45,99 TL, standart plan 69,99 TL ve özel plan ise 93,99 TL olmuştu. Ancak platform 10 ay içinde üçüncü bir zam daha yaparak abonelik pakatlerinin fiyatlarını güncelledi. Artık temel plan 63,99 TL, standart plan 97,99 TL ve özel plan da 130,99 TL verilmesi gerekecek.

Zam hakkında firmadan gelen ilk açıklama ise şu şekilde oldu: “Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”

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