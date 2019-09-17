Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi açıklama yayınladı! O karar sahte!

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi adı kullanılarak İstanbul Barosu’ndan Avukat Uğur Yılmaz ismiyle gönderilen ‘erişim engeli’ kararlı mailin sahte olduğu ortaya çıktı. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Genel Sekreteri Cavit Tuna bir açıklama yaparak, “Üniversitemizin İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gazete haberlerine erişim yasağı getirilmesine ilişkin bir başvurusu da kesinlikle olmamıştır” diyerek, İstanbul Barosu’ndan Avukat Uğur Yılmaz’ın üniversitenin avukatı olmadığını vurguladı. Cavit Tuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“KKTC'de yayın yapan bazı gazetelere bir süredir bazı mailler gönderiliyor. Mailin ekinde de bildik yöntemlerle hazırlanmış sahte bir mahkeme kararı var.

Amaç belli. Üniversitemizin adını kullanarak bağımsız iki devletin adli kurumlarını çatıştırmak.

Neymiş efendim, Türkiye mahkemeleri KKTC'de yayın yasağına hükmedebiliyormuş.

Baştan sona yalan. Bu iftirayı atanlar bağımsız mahkemelerde hesap verecek. Ekte yaptığım açıklama var.

''KKTC'de yayın yapan bazı gazetelere ulaştırılan sözde Mahkeme Kararı incelenmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, kararda adı geçen Uğur Yılmaz üniversitemizin avukatı olmadığı gibi bu isimde herhangi bir şahısla hiç bir zaman herhangi bir müvekkil-avukat ilişkimiz bulunmamaktadır. Üniversitemizin İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gazete haberlerine erişim yasağı getirilmesine ilişkin bir başvurusu da kesinlikle olmamıştır.

Basın özgürlüğüne olan sonsuz inancımız, bu tarz bir uygulamayı yapmamızı da doğal olarak engellemektedir.

Bütün bunların yanında, mailde geçen ve Avukat Uğur Yılmaz'a ait olduğu öne sürülen telefon numarasına ilişkin basit bir İnternet araştırması, numaranın o avukata ait olmadığını da göstermektedir (söz konusu numaranın internet üzerinden satış yapan ve ev dekorasyon işleriyle uğraşan bir firmaya ait olduğu anlaşılmaktadır, linki aşağıda bulunmaktadır).

Üniversitemizin adını kullanarak bildik yöntemlerle bu sahte mahkeme kararını üretenlerin, iki ülkenin adli kurumlarını birbiriyle çatıştırmayı hedefledikleri gözlerden kaçırılmamalıdır.

Yine Üniversitemizin adı kullanılarak bağımsız KKTC medyamızın yanıltılma çabası tarafımızca manidar bulunmaktadır ve asla kabul edilemez.

Üniversitemizin avukatları, bu sahte mahkeme kararını hazırlayanların bulunması ve adalete teslim edilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'de suç duyurusunda bulunacaklardır.

Gerek KKTC gerek Türkiye yargı sistemlerine güvenimiz ve inancımız tamdır. Konunun takipçisi olacağımızdan emin olabilirsiniz.

Bu sahtekarlığı yapanlar eninde sonunda bağımsız KKTC ve Türkiye mahkemeleri önünde hesap verecektir.

Durumu bilginize sunarım. "