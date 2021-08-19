NETKENT polislik oldu!

İşte açıklama;

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içinde oldukları NETKENT Üniversitesi hakkında polise yapılan şikayet şu anda savcılıkta bekletilmektedir.

YÖDAK üyelerinin polise giderek yaptıkları bu şikayette, NETKENT Üniversitesi’nin izinsiz olan bölümlere öğrenci almaya devam ettiği ve izinsiz bölümlerden öğrenci mezun ettiği vardır. İzinsiz eğitim verilmesi Eğitim Bakanlığını da doğrudan ilgilendirmektedir. Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nin geçtiğimiz gün düzenlediği toplantıya davalık üniversitelerin de davetli olması çok düşündürücüdür.

Bu üniversite ile ilgili şikayetin savcılık tarafından acilen mahkemeye taşınması öğrencilerin uğrayacağı mağduriyeti önleme açısından zorunludur. Bu süreçte, savcılığa yönelik siyasi baskı ve telkinlerle dosyanın mahkemeye iletilmesinin geciktirilmemesi, beklentimizdir.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun organik ilişki içinde oldukları NETKENT Üniversitesi’nin izinsiz faaliyetlerinin durdurulması için savcılığı tekrardan göreve davet ederiz.

Saygılarımızla,

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri