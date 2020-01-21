Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrencileri’nin üyesi olduğu NEU Genetik Society Kulübü; Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına, sosyal sorumluluk projesi etkinliği gerçekleştirdi.

KHYD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikten elde edilen 437 TL ve 2 Euro tutarındaki gelir, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve öğrenciler tarafından Dernek Başkanı Raziye Kocaismail’e takdim edildi.

Raziye Kocaismail takdim töreninde yaptığı konuşmada, Prof Dr. Nedime Serakıncı’nın kıymetli bir eğitimci olmasının yanı sıra, çok da duyarlı olduğunu kaydetti.

Serakıncı’nın duyarlı gençler yetiştirdiğini görmekten, büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Kocaismail; etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.