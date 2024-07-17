  • BIST 11134.08
  • Altın 2614.315
  • Dolar 33.0693
  • Euro 36.1916
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA2024 İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasına onay

NEU Sports Academy’nin başlattığı genetik ve fiziksel uygunluk testlerine yoğun ilgi devam ediyor: Başvuru sayısı 450’yi aştı!

» »
NEU Sports Academy’nin başlattığı genetik ve fiziksel uygunluk testlerine yoğun ilgi devam ediyor: Başvuru sayısı 450’yi aştı!
NEU Sports Academy’nin başlattığı genetik ve fiziksel uygunluk testlerine yoğun ilgi devam ediyor: Başvuru sayısı 450’yi aştı!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin “Profesyonel Destek, Elit Performans” sloganıyla kurduğu NEU Sports Academy’nin başlattığı genetik, fiziksel uygunluk testlerine yoğun ilgi devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez uygulanan bilimsel sportif testlerle geleceğin elit sporcularını küçük yaşlarda belirleyip doğru spor dallarına yönlendirmeyi amaçlayan NEU Sports Academy’ye başvuru sayısı 450’yi aştı. Yaklaşık 6 haftada 140 kişinin test ve analiz sonuçları tamamlanırken, 75 sporcunun testlere girmeleri içinse randevuları oluşturuldu.

Sunduğu profesyonel test hizmetinin yanında basketbol, voleybol, hentbol, badminton, tenis, masa tenisi, yüzme, güreş ve danstan oluşan dokuz branşta eğitimler sunan NEU Sports Academy; uzman antrenörler eşliğinde genç yetenekleri geleceğin elit sporcuları olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Yaz eğitim programı kapsamında, her branşta uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler, sporcuların performansını artırma ve potansiyellerini en üst seviyeye çıkarma amacıyla özenle planlanıyor. Bu sayede, NEU Sports Academy, sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil, uluslararası düzeyde de dikkat çeken bir spor eğitim merkezi olarak öne çıkıyor.

NEU Sports Academy’ye kabul edilen sporcular, sadece fiziksel performanslarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda spor bilimleri alanında da derinlemesine bilgi sahibi oluyor. Akademi, sporculara teorik eğitimler ve seminerler aracılığıyla spor biliminin temel prensiplerini de öğretmeyi amaçlıyor. Bu sayede, sporcular hem sahada hem de saha dışında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Doç. Dr. Hakan Atamtürk: “NEU Sports Academy’de yapılan genetik ve  fiziksel uygunluk testleri sayesinde  sporun her alanında başarılı ve bilinçli elit sporcular yetiştirilmesini hedefliyoruz.”

“NEU Sports Academy, Yakın Doğu Üniversitesi’nin spor alanındaki vizyonunu yansıtan bir projedir” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Sadece altı haftada akademimizin sağladığı test olanaklarından yararlanmak üzere 450’yi aşkın başvuru aldık. Gördüğümüz bu ilgi Kuzey Kıbrıs’ın bu profesyonelliğe olan ihtiyacının da bir göstergesidir” dedi.

Sporcu adaylarının, yapılan testler sayesinde erken yaşta doğru spor branşına yönlendirildiğini vurgulayan Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Bu durum, sporculara önemli avantajlar sağlayacağı gibi ilgi ve motivasyonlarını da artıracaktır. Ayrıca, genetik spor testleri sayesinde antrenman metodunun doğru seçilmesi ile sporcuların gelişimlerini de hızlandırabiliyoruz” ifadesini kullandı.

Genç sporculara destek olmanın ve onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmanın önemini vurgulayan Doç. Dr. Atamtürk, “Her bir sporcumuzun gelişimi, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. NEU Sports Academy olarak, sporun her alanında başarılı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşıklar Tepesi'nde Meydana Gelen Kazada Ağır Yaralanan Mert Yunus Kılınç Ameliyat Edildi03 Temmuz 2024 Çarşamba 11:28
  • ICALT 2024: Eğitim teknolojilerinde geleceğe bir adım02 Temmuz 2024 Salı 18:28
  • Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ve Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Sahiplerini Buluyor02 Temmuz 2024 Salı 14:06
  • US News & World Report : KKTC’nin en iyisi YDÜ01 Temmuz 2024 Pazartesi 17:52
  • Yakın Doğu Üniversitesi, US News & World Report Tarafından KKTC'nin En İyi Üniversitesi Seçildi01 Temmuz 2024 Pazartesi 15:26
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2,500 Mezun Üç Günlük Şölenle Diplomalarını Aldı01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:08
  • YDÜ'nün 2,500 mezunu, üç gün süren mezuniyet şöleni ile diplomalarını aldı30 Haziran 2024 Pazar 18:05
  • YDK'dan 169 mezun29 Haziran 2024 Cumartesi 18:07
  • YDÜ Eczacılık Fakültesi’nin duayen hocalarından Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı28 Haziran 2024 Cuma 13:18
  • Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı 28 Haziran’da24 Haziran 2024 Pazartesi 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti