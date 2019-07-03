NEUIslanders’ın maç takvimi belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini RoboCup dünya kupasında başarı ile temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi NEUIslander Robot Futbol Takımı’nın, Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen RoboCup 2019 yarışmasındaki rakipleri belli oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, NEUIslanders takımı, 4 Temmuz Perşembe günü lokal saatle 16:00’da Amerika Birleşik Devletleri’nden Georgia Institute Of Technology ile maç yapacak. NEUIslanders, geçen yıl dünya şampiyonu olduğu yarışmada Amerika ile yaptığı karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

Robot Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçını 5 Temmuz Cuma günü lokal saatle 11:30’da Japonya’dan National Technology Institute ile yapacak. 2017 yılında da rakip olan iki takımda karşılaşmayı NEUIslanders 2-1 kazanmıştı.

Gruptaki üçüncü ve son maçını ise 6 Temmuz Cumartesi günü lokal saatle 9:30’da Kanada’dan University Of British Columbia ile yapacak olan NEUIslanders, geçen yıl rakip olduğu takımı 2-0 mağlup ederek karşılaşmayı kazanmıştı.

Yarışma öncesi NEUIslanders ekibi, yarışma alanında yapılan hazırlıkları inceleyerek, simülasyon antrenmanları ve robotların turnuva öncesi bakımlarını yaptı.