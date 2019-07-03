  • BIST 99.792
  • Altın 258,713
  • Dolar 5,6368
  • Euro 6,3621
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

NEUIslanders’ın maç takvimi belirlendi

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini RoboCup dünya kupasında başarı ile temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi NEUIslander Robot Futbol Takımı’nın, Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen RoboCup 2019 yarışmasındaki rakipleri belli oldu.
NEUIslanders’ın maç takvimi belirlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, NEUIslanders takımı, 4 Temmuz Perşembe günü lokal saatle 16:00’da Amerika Birleşik Devletleri’nden Georgia Institute Of Technology ile maç yapacak. NEUIslanders, geçen yıl dünya şampiyonu olduğu yarışmada Amerika ile yaptığı karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

Robot Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçını 5 Temmuz Cuma günü lokal saatle 11:30’da Japonya’dan National Technology Institute ile yapacak. 2017 yılında da rakip olan iki takımda karşılaşmayı NEUIslanders 2-1 kazanmıştı.

Gruptaki üçüncü ve son maçını ise 6 Temmuz Cumartesi günü lokal saatle 9:30’da Kanada’dan University Of British Columbia ile yapacak olan NEUIslanders, geçen yıl rakip olduğu takımı 2-0 mağlup ederek karşılaşmayı kazanmıştı.

Yarışma öncesi NEUIslanders ekibi, yarışma alanında yapılan hazırlıkları inceleyerek, simülasyon antrenmanları ve robotların turnuva öncesi bakımlarını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazakistanlı sanatçıların resim sergisi Hasan Taçoy tarafından açılacak29 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
  • Ebeveynler Çocukları İle Yaz Tatilini Nasıl Geçirmeli?29 Haziran 2019 Cumartesi 13:55
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin 4’üncü nesil eczacıları meslek yemini etti29 Haziran 2019 Cumartesi 13:34
  • Kazakistan Sanatçısı Nelli Bube’nin resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı28 Haziran 2019 Cuma 16:50
  • Dünyaca ünlü CERN Araştırmacısı Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde atom altı parçacıkların gizemli dünyasını anlattı28 Haziran 2019 Cuma 16:28
  • YDÜ Robot Futbol Takımı NEUIslanders’in hedefi dünya şampiyonluğu ünvanını korumak28 Haziran 2019 Cuma 10:52
  • YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları diplomalarını aldı27 Haziran 2019 Perşembe 16:50
  • YDÜ'de düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nda yapilan bildiriler İtalyan Büyükelçi’ye sunuldu27 Haziran 2019 Perşembe 13:31
  • CERN Profesörü Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde konferans verecek26 Haziran 2019 Çarşamba 17:01
  • “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı26 Haziran 2019 Çarşamba 16:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti