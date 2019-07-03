NEUIslanders’ın maç takvimi belirlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, NEUIslanders takımı, 4 Temmuz Perşembe günü lokal saatle 16:00’da Amerika Birleşik Devletleri’nden Georgia Institute Of Technology ile maç yapacak. NEUIslanders, geçen yıl dünya şampiyonu olduğu yarışmada Amerika ile yaptığı karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.
Robot Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçını 5 Temmuz Cuma günü lokal saatle 11:30’da Japonya’dan National Technology Institute ile yapacak. 2017 yılında da rakip olan iki takımda karşılaşmayı NEUIslanders 2-1 kazanmıştı.
Gruptaki üçüncü ve son maçını ise 6 Temmuz Cumartesi günü lokal saatle 9:30’da Kanada’dan University Of British Columbia ile yapacak olan NEUIslanders, geçen yıl rakip olduğu takımı 2-0 mağlup ederek karşılaşmayı kazanmıştı.
Yarışma öncesi NEUIslanders ekibi, yarışma alanında yapılan hazırlıkları inceleyerek, simülasyon antrenmanları ve robotların turnuva öncesi bakımlarını yaptı.
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