  • BIST 1.101
  • Altın 463,306
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1723 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Neuralink: Elon Musk beynine çip takılan domuzu tanıttı

»
Elon Musk, Gertrude adı verilen ve beynine bozuk para büyüklüğünde bir çip takılmış olan dişi bir domuzu tanıttı.
Neuralink: Elon Musk beynine çip takılan domuzu tanıttı

"Kafatasınıza mükemmel şekilde yerleştirilebiliyor"

Gertrude, cuma günü yapılan yayında tanıtılan 3 domuzdan biri. Harekete geçmesi biraz zaman alsa da samanları koklayıp yemeye başladığında beynindeki nörolojik aktivite bir grafikten takip edilebildi.

Beynindeki işlemci kablosuz sinyaller göndererek yiyecek ararken burnunda oluşan nörolojik aktiviteyi bildirdi.

Musk, beyinle makine arasında arayüz oluşturmak üzere yaptığı çalışmalarda gösterdiği ilerlemeyi de böylece açıklamış oldu.

İnternet üzerinden yaptığı bir yayında Musk, "Beyninize takılan ve küçücük kabloları olan bir çeşit akıllı bileklik gibi" açıklaması yaptı.

Neuralink isimli start-up şirketi, insanlar üzerinde denemelere başlamak üzere geçen yıl başvuru yapmıştı. Bu arayüz, nörolojik sorunları olan kişilerin telefonlarını ve bilgisayarlarını zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayacak.

Musk, bu çiplerin zaman içerisinde bunama, Parkinson hastalığı ve omurilik zedelenmelerini iyileştireceğini söylüyor.

Ancak uzun vadeli hedef, Musk'ın "süper insan bilişselliği" adını verdiği bir çağda, "insan ırkını yok edebilir" dediği yapay zekayla mücadele etmek.

_114171134_dd674ff9-3af6-4b22-93f2-433d7ee398cb.jpg

Musk'a göre yaklaşık bir yıl önce kamuoyuna detayları açıklanan orijinal Neuralink aygıtı, daha da basitleştirildi ve boyutları küçültüldü:

"Kafatasınıza mükemmel şekilde yerleştirilebiliyor. Saçınızın altında durabilir ve farkına bile varmazsınız."

2017'de kurulan Neuralink, 3 yıldır en iyi bilim insanlarını işe alabilmek üzere çalışıyor. Musk işe alımlar için sosyal medya üzerinden bilim insanlarına yönelik reklam yapmaya devam ediyor. Cuma günü yapılan yayının sebebi de büyük oranda bilim insanlarının ilgisini çekmek.

Şirketin geliştirdiği cihaz, 3 binden fazla elektrot içeren minik bir kontrol çubuğundan oluşuyor. Elektrotlar, insan saç telinden daha ince ve esnek liflere bağlı. Kontrol çubuğu, bu şekilde 1000'den fazla beyin hücresinin aktivitesini izleyebiliyor.

Pensilvanya Üniversitesi'ndeki Kording Laboratuvarı'ndan Ari Benjamin, Musk'ın yayınından sonra BBC'ye verdiği röportajda, bu teknolojinin önündeki asıl güçlüğün, insan beyninin bütünüyle karmaşık yapısı olacağını söyledi:

"Kayıtları aldıktan sonra Neuralink, bunları deşifre etmek durumunda kalacak ve bir gün bu engele çarpacak: Ne kadar beyin hücresini kaydederse etsin, insan beyninin nasıl çalıştığına dair temel bilgilerimiz eksik.

"Deşifre etme hedefi ve hareket ettirme planları, beyin hücresinin kodlarını anlamadığımız sürece çok zor çünkü bunların tümü birbiriyle bağlantılı."

Musk'ın SpaceX ve Tesla şirketleri, uzay yolculuğunda ve elektrikli araç üretiminde yaptığı çıkışlarla tüm dünyada tanınır hale geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oracle TikTok'ta Microsoft’a rakip olmaya hazırlanıyor18 Ağustos 2020 Salı 15:06
  • Güneş’te patlamalar: Birkaç gün içinde dijital hayat durabilir15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:27
  • 2020'de 1 Milyon Robotun Satılması Bekleniyor13 Ağustos 2020 Perşembe 11:55
  • 'Tweetlerimi kimler yanıtlayabilir' özelliği tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:13
  • Google duyurdu: Android telefonlar depremi ölçebilecek12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:48
  • Cüce Gezegen Ceres'te Yaşam Belirtisi11 Ağustos 2020 Salı 11:54
  • TikTok: 'Twitter, video paylaşım platformunun ABD operasyonlarını satın almak istiyor'10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:59
  • TikTok: Bir sosyal medya devinin hikâyesi05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:02
  • “Teknolojiyi Kontrolsüz Kullanan Çocuklar Obez Oluyor" Uyarısı05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:55
  • Microsoft TikTok'un ABD kolunu almak için görüşmeler yapıyor04 Ağustos 2020 Salı 09:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti