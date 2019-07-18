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NeuraLink: Elon Musk'ın insan beynini bilgisayara bağlamaya çalışan yeni şirketi

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Tesla Motors ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Güney Afrikalı iş insanı Elon Musk, NeuraLink adlı yeni bir şirket kurduğunu ve insan beynini bilgisayar arayüzlerine bağlayacak teknolojiler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
NeuraLink: Elon Musk'ın insan beynini bilgisayara bağlamaya çalışan yeni şirketi

Musk, ABD'de insanlar üzerinde deneylere başlayabilmek için düzenleyici kuruluşlara başvuruda bulunduğunu söylüyor.

Musk, maymunlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bilgisayarların beyin gücüyle kontrol edilmesini başardıklarını belirtti.

NeuraLink, özellikle felçli hastalar için teknolojik çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Musk ise nihai amacın "insanüstü bilinç" olduğunu vurguluyor.

Yapay zeka ile doğal zekânın bütünleşmesi

Musk'ın şirketinin geliştirdiği cihaz, üzerinde 3 binden fazla elektrot barındırıyor.

Saç telinden daha ince olan sicimlere bağlı olan elektrotlar, 1.000 nöronun aktivitesini izleyebiliyor.

Şirket, geliştirdikleri cihazın beynin belli bir bölgesini takibe alabildiğini vurguluyor.

"Yapay öğrenme" kullanılarak nöron aktivite kaydı da analiz edilebiliyor ve beynin hangi bölgesine nasıl bir uyarı gönderilebileceğini de saptıyor.

NeuraLink, beyin fonksiyonlarının nasıl bilgisayar verisine dönüştürüldüğünü ya da beyin hücrelerinin hangi yöntemlerle uyarıldığını ise açıklamış değil.

Şirketin lansmanı sırasında konuşan Elon Musk, "Bu cihazı takanlar bir anda insanların beynini ele geçirecek değil" dedi.

Musk ayrıca cihazı kullanacak olanların zaman içerisinde yapay zeka ile simbiyotik bir beyne sahip olacağını savundu.

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekmiş ve insanlığın sonunu getirecek şeyin bu teknoloji olabileceğini söylemişti.

İnsan beyninin yapay zeka ile birlikte çalışması sonucu üstün bir zekanın oluşturulabileceğini söyleyen Musk, bir noktada insanların yapay zeka ile bütünleşebileceğini ifade etti.

İnsanlar üzerinde deney

İnsanlar üzerinde deneylerin başlayabilmesi için ABD Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu'nun onayı gerekiyor.

Musk ayrıca yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiği şirkete yeni bilim insanlarını da katmayı amaçlıyor.

NeuraLink lansmanına katılan NASA yapay zekâ uzmanı Krittika D'Silva, "Söz edilen teknoloji oldukça heyecan verici çünkü bu alanda yapılan benzer çalışmalara kıyasla insan beynine asgari düzeyde müdahalede bulunuyor" dedi.

D'Silva, şirketin önünde aşması gereken ciddi teknik ve etik sorunlar olduğunu vurgularken, bunun uzun yıllar alabileceğini de ifade ediyor. Ancak D'Silva'ya göre Musk'ın şirketi vadettiği başarıya ulaşabilirse Parkinson ya da epilepsi gibi hastalıklara da önemli bir tedavi geliştirilmiş olabilir.

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