Neuralink insanda beyin çipini ikinci kez deneyecek

Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink, ikinci kez bir insana beyin çipi yerleştirecek. Şirketin beynine çip taktığı ilk insan, düşünerek fare imlecini oynatabilmiş ve bilgisayarda oyun oynayabilmişti.

Neuralink, X’teki canlı yayınında ikinci hastasına uygulanacak beyin çipi implantıyla ilgili bilgi verdi.

‘Hava cebi’ sorunu çözülecek

Çip yerleştirilen ilk insan Nolan Arbaugh’un beyin dokusundaki 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarı azalmıştı.

Ekip, bu denemesinde implantın dişlerinin gevşemesine ve beyin merkezinden uzaklaşmasına neden olan ‘hava cebi’ sorununu çözmek istiyor. İplikler, yani elektrotlar beynin daha derinlerine yerleştirilecek.

Neuralink’in deneyleri

Neuralink, beyin çipi implantını bir insana uygulamak için uzun yıllar boyunca gecikmeler ve aksaklıklarla karşı karşıya kaldı. Başlangıçta çipler, şempanzeler ve domuzlarda denendi.

Şirket, insanlarda çip denemeleri için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) 2023’te onay aldı.

Yaklaşık bir yıl sonra Neuralink, beyin çipini felçli bir hastaya yerleştirdiğini duyurdu. Şirket, ameliyatın başarılı olduğunu ve hastanın iyileştiğini duyurdu.

Beyin çipi testinde Arbaugh’un yalnızca düşünceleriyle bir bilgisayar faresini kontrol edebildiği açıklandı.

Sonrasında Arbaugh’un çipinde bir sorun çıktığı fakat sağlığını tehdit etmediği bildirildi.