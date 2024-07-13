  • BIST 11064.85
  • Altın 2559.282
  • Dolar 33.0331
  • Euro 35.9507
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

Neuralink insanda beyin çipini ikinci kez deneyecek

»
Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink, ikinci kez bir insana beyin çipi yerleştirecek. Şirketin beynine çip taktığı ilk insan, düşünerek fare imlecini oynatabilmiş ve bilgisayarda oyun oynayabilmişti.
Neuralink insanda beyin çipini ikinci kez deneyecek

Neuralink, X’teki canlı yayınında ikinci hastasına uygulanacak beyin çipi implantıyla ilgili bilgi verdi.

‘Hava cebi’ sorunu çözülecek

Çip yerleştirilen ilk insan Nolan Arbaugh’un beyin dokusundaki 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarı azalmıştı.

Ekip, bu denemesinde implantın dişlerinin gevşemesine ve beyin merkezinden uzaklaşmasına neden olan ‘hava cebi’ sorununu çözmek istiyor. İplikler, yani elektrotlar beynin daha derinlerine yerleştirilecek.

Neuralink’in deneyleri

Neuralink, beyin çipi implantını bir insana uygulamak için uzun yıllar boyunca gecikmeler ve aksaklıklarla karşı karşıya kaldı. Başlangıçta çipler, şempanzeler ve domuzlarda denendi.

Şirket, insanlarda çip denemeleri için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) 2023’te onay aldı.

Yaklaşık bir yıl sonra Neuralink, beyin çipini felçli bir hastaya yerleştirdiğini duyurdu. Şirket, ameliyatın başarılı olduğunu ve hastanın iyileştiğini duyurdu.

Beyin çipi testinde Arbaugh’un yalnızca düşünceleriyle bir bilgisayar faresini kontrol edebildiği açıklandı.

 

Sonrasında Arbaugh’un çipinde bir sorun çıktığı fakat sağlığını tehdit etmediği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mars'ta hayatta kalabilecek bir bitki bulundu02 Temmuz 2024 Salı 19:35
  • Dünyanın yüzde 62'si sosyal medya kullanıyor01 Temmuz 2024 Pazartesi 22:54
  • Karanlık maddenin gizemi: Bilim insanlarından 20 yıllık keşif28 Haziran 2024 Cuma 22:52
  • Kripto varlık piyasası, yeni düzenlemeden nasıl etkilenecek?28 Haziran 2024 Cuma 18:23
  • Yapay zekayla kimlik avına önlem: Araştırmacılar yeni yazılım geliştirdi26 Haziran 2024 Çarşamba 21:53
  • Yapay zeka çağının yeni mesleği: Prompt mühendisliği26 Haziran 2024 Çarşamba 20:41
  • TikTok'ta geçen yıl Türkiye'de 16,5 milyon içerik kaldırıldı26 Haziran 2024 Çarşamba 19:40
  • Bilim insanları yapay zekada "halüsinasyon" sorununu çözmüş olabilir23 Haziran 2024 Pazar 11:11
  • Doğu Akdeniz’de tarihi değiştiren keşif! Tunç çağından kalma 3 bin yıllık kargo21 Haziran 2024 Cuma 11:30
  • Kozmik patlamaların incelenmesinde yapay zeka atılımı19 Haziran 2024 Çarşamba 13:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti