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Nev Fitnes Şampiyonlar Festivali müthiş bir şölene dönüştü

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Nev Fitnes Şampiyonlar Festivali müthiş bir şölene dönüştü
Nev Fitnes Şampiyonlar Festivali müthiş bir şölene dönüştü

Nev Çocuk Fitnes; Dünya-Avrupa-Balkan-Türkiye Şampiyonu sporcuları ve altyapı sporcularının gösterileri dev bir spor festivaline ve müthiş bir şölene dönüştü.

 

Başbakan Ersin Tatar, milletvekilleri ve büyük bir izleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleşen gecede alkışlar hiç bitmedi.

 

Şampiyon sporcular, son sekiz yıldır, uluslararası podyumlarda büyük bir başarıyla sergiledikleri gösterilerini bu kez de halkımız için sergilediler.

 

 

Başbakan Ersin Tatar; beğenerek ve takdir ederek izlediği gösteriler sırasında podyuma çıkarak tüm sporcuları tebrik ederek bu müthiş gösteriyi organize eden Nev  Fitnes Başkanı Neval Çelebioğlu Akgürgen’i kutladı. Festival havasında geçen böylesi başarılı bir organizasyonda bulunmaktan ne kadar memnun olduğunu belirten Başbakan tüm sporculara başarılarının devamını diledi.

 

İzleyenlerin her anından büyük keyif aldığı ve ayakta coşkuyla alkışladığı, bir birinden güzel 45 ayrı gösterinin gerçekleştiği festival gecesinin yaratıcısı Neval Çelebioğlu Akgürgen de izleyenlerin büyük takdirini topladı.


Ülkemizde çocuk fitnes alanında uluslararası antrenör ve hakem ünvanına sahip ve uluslararası alan da şampiyonlar yetiştiren tek yetkili olan Neval Çelebioğlu Akgürgen; festivalde yapmış olduğu konuşmasında; en değerlisi olan sporcularının en iyi şekilde yetişebilmeleri için zaman kavramı olmadan ve amatör ruhla hiç durmadan çalıştıklarını, başarının tesadüfi olmadığını ve ülkemiz sporcularının başarılı gösterilerini tüm dünyaya ve ülkemizdeki spor severlere izletebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

 

 

 

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