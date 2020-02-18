Nevin Sakızcıoğlu'nun ölümünde cinayet şüphesi

Gazimağusa Tuzla bölgesinde az önce meydana gelen olayda Nevin Sakızcıoğlu isimli kadın kendi evinde kanlar içerisinde ölü olarak bulundu.
Ölümde cinayet şüphesi bulunduğu, doktor ve Polisin olay yerinde olduğu öğrenildi
Gazimağusa Tuzla bölgesinde az önce meydana gelen olayda Nevin Sakızcıoğlu isimli kadın kendi evinde kanlar içerisinde ölü olarak bulundu.
Ölümde cinayet şüphesi bulunduğu, doktor ve Polisin olay yerinde olduğu öğrenildi
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