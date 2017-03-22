Nevruz tatili kazaları İran'da 145 can aldı

"Nevruz Bayramı" tatilinin devam ettiği İran'da, son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında 145 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 3 bin kişinin yaralandığı bildirildi.

"Nevruz Bayramı" tatilinin devam ettiği İran'da, son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında 145 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 3 bin kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın İran Trafik Müdür Vekili Musa Emiri'nin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, son yedi günde ülke genelinde meydana gelen trafik kazaları 145 can aldı. Kazalarda, 2 bin 950 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Emiri, kazaların çoğunlukla trafik kurallarının ihlali ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini hatırlatarak, aşırı hızın, kazaların şiddeti ve dolayısıyla olay yerinde ölümlerin artışına yol açtığını söyledi.

İran Ambulans Sözcüsü Mucteba Halidi de yaptığı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 205 kişinin hastanelere intikal ettiğini, 242 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiğini kaydetti.

Tahran'ın güneyinde bulunan 95 kilometrelik Kaşan-Kum otoyolunun, son bir haftada 96 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazalarla, en ölümcül yol olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.