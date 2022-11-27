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Nevzat Özkunt çalınan bisikletini rastgele buldu! Bakın neler oldu?

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Nevzat Özkunt, Lefkoşa'da yürüyüş yaptığı sırada çalınan bisikletini pastanede keyif yapan iki kişinin yanında gördü.
Nevzat Özkunt çalınan bisikletini rastgele buldu! Bakın neler oldu?

Nevzat Özkunt, Lefkoşa'da yürüyüş yaptığı sırada çalınan bisikletini pastanede keyif yapan iki kişinin yanında gördü. Özkunt, polisi aramak istese de ülkeyi soyan büyük hırsızların yanında kişiye; Seninki affedilir şekilde yorum yaptı.

Açıklama ise şöyle;

''Çok ilginç bir pazar oldu bugün Lefkoşamızda. Yürüyüşe çıkmıştım. Mardo’nun önünden geçerken yaklaşık altı ay önce çalınan bisikletime nihayet rastladım. Onu hep arıyordum. Bulacağımı da biliyordum. İki kişi bisikletleri dayamış keyif yapıyorlardı pastanede. Yaklaştım “bu bisiklet bana ait” dedim. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Ben başkasından satın aldım, dedi. Polisi aramak için telefona sarıldım. Titremeye başladı. Konuşalım, dedi. “Kimden aldın,adını telefonunu ver” dediğimde kem küm ederek yanıt veremedi. Polisi aramadım,acıdım. Bisikletimi aldım, ordan ayrıldım. Şimdi ise sürüşün keyfini çıkarıyorum. Ha bu arada o kişiye “Benim yeminim var, bu ülkeyi soyan büyük hırsızları hapse sokmak için. Seninki de affedilir bir suç değil,ama şimdilik seni affediyorum. Bundan sonra kendine çok dikkat et, en ufak bir yanlışında yılların hapiste geçer” dedim.

İşte böyle kıssadan hisse Dostlar Büyük hırsızlar,sıra size de gelecek. Bu ülke küçücük,kaçacak yeriniz yok.''

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