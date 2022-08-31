Nevzat Özkunt istifasını geri aldı

Toplumcu Kuruluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile birleşme sürecinde istifa eden TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt Genel Sekreterliği görevinden istifasını geri çektiğini açıkladı.

“PARTİ YARARINI GÖZETEREK İSTİFAMI GERI ALDIM”

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özkunt, “İlkesel görüş ayrılıklarının giderilmesi ile parti yararını da gözeterek istifamı geri almış bulunuyorum. Partim ve ülkem için toplumumuz içinde yer alarak elimden geldiğince hizmet vermeye çalışacağım. ‘Bir şey olmak için değil, ülkem için ne yapabilirim’ ilkesi ile hareket eden tüm yoldaşlarımızla mücadeleye devam.” dedi.

Nevzat Özkunt'un paylaşımı şu şekilde:

Kamuoyunun Dikkatlerine;

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin dün akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında geçtiğimiz günlerde parti genel sekreterliğinden istifama neden olan ilkesel görüş ayrılıklarının giderilmesi ile parti yararını da gözeterek istifamı geri almış bulunuyorum. Partim ve ülkem için toplumumuz içinde yer alarak elimden geldiğince hizmet vermeye çalışacağım.

İnsanlarımızın beklentisi olan solda bütünleşme ve işbirliği çabalarını artırarak ve özellikle yerel seçimlere yönelik çalışmalarımızın yoğunlaştığı bugünlerde “BiRŞEY OLMAK İÇİN DEĞİL, ÜLKEM İÇİN NE YAPABİLİRİM” ilkesi ve çabası ile hareket eden tüm yoldaşlarımızla mücadeleye devam✌️✌️✌️

Sevgi ve dayanışma ile kalın.