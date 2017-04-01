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New Jersey eyaletinde Filistin bayrağı göndere çekildi

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New Jersey eyaletinde Filistin bayrağı göndere çekildi
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı North Bergen kentinde belediye binasının gönderine Filistin bayrağı çekildi.

North Bergen Belediye Başkanı Nicholas Sacco ile Filistin toplumu üyelerinin katıldığı törende Amerikan ve Filistin marşları okundu. Daha sonra bir grup öğrenci Filistin müziği eşliğinde dans gösterisi sundu.

Sacco, etkinlikte yaptığı konuşmada, törenin bu sene üst üste ikinci kez gerçekleştirildiğini belirterek, "North Bergen canlı ve hareketli bir şehre dönüştü. Bunda Arap topluluğunun önemli payı var." dedi.

Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar Topluluğu adlı grubun New Jersey Başkanı Sayel Kayed ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, North Bergen'de Filistin bayrağını göndere çekmenin onur verici olduğunu ifade etti.

Kayed, "Bu bayrağı çekmek bizim için özgür ülkemizde de bir gün böyle bayrağımızın yükseleceği günlerin habercisi." diye konuştu.

Törenden sonra Filistin toplumu üyeleri yan yana dalgalanan Amerikan ve Filistin bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

North Bergen'deki tören, 30 Mart Filistin Toprak Günü'nden bir gün sonra yapıldı.

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı bu olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta "Toprak Günü" kapsamında etkinlikler düzenleyerek kayıplarını anıyor.

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