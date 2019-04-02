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New Orleans’ta belediye başkanı İtalyan kökenli göçmenlerden özür dileyecek

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İtalyan kökenli 11 ABD’linin 1891 yılında linç edildiği ABD’nin New Orleans kentinin belediye başkanı özür dileyecek.
New Orleans’ta belediye başkanı İtalyan kökenli göçmenlerden özür dileyecek

Belediye başkanı LaToya Cantrell (üstte), ülke tarihinde linç sonucu en çok ölümün yaşandığı süreç olarak tarihe geçen olaylar nedeniyle 12 Nisan’da özür dileyeceğini açıkladı. Cantrell’in sözcüsü, İtalyan-Amerikan kültür merkezlerinden birinde özür dileneceğini söyledi.

1890 yılında New Orleans Emniyet Müdürü David Hennessy evinin yakınlarında bir yerde dört kişi tarafından öldürülmüş ve iddiaya göre ölürken ölümünden İtalyan kökenli göçmenleri sorumlu tutmuştu. Hennessy’nin ölümünden sorumlu tutulan bir grup göçmen yargılanmış ancak beraat etmişti. Bunun üzerine karara tepki gösteren ırkçılar göçmenlere saldırmış ve kamuoyunun önünde 11 kişiyi asmıştı.

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