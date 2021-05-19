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New York Başsavcılığı Trump'ın aile şirketine yönelik incelemeyi cezai soruşturmaya çevirdi

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New York Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aile şirketleri "Trump Organization" hakkındaki incelemenin cezai soruşturmaya döndüğünü açıkladı.
New York Başsavcılığı Trump'ın aile şirketine yönelik incelemeyi cezai soruşturmaya çevirdi

New York Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aile şirketleri "Trump Organization" hakkındaki incelemenin cezai soruşturmaya döndüğünü açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Başsavcılık sözcüsü Fabian Levy "Trump Organization'ı şirket hakkındaki soruşturmamızın artık tamamen hukuk soruşturması olmadığı konusunda bilgilendirdik. Şu andan itibaren Trump Organization'ı cezai boyutta inceliyoruz" dedi. 

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın aile şirketinin finansal ve vergi kârına geçmek, kredileri güvence altına almak için mülk değerlerini yanlış raporlayıp raporlamadığını inceliyordu. 

Manhattan bölge savcısı Cyrus Vance de iki yıldan uzun süredir Trump'ın başkanlık dönemi öncesi iş anlaşmaları üzerine bir soruşturma yürütüyordu. Vance'ın ofisi, Trump'ın şirketinin vergi ve sigorta dolandırıcılığı, işletme kayıtlarında sahtecilik de dahil olmak üzere “muhtemelen kapsamlı ve uzun süreli suç eylemlerinin” soruşturulduğunu açıkladı. 

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