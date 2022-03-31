New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,32 azalışla 35.115,61 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 kayıpla 4.595,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalarak 14.439,07 puana indi.

Yatırımcıların ekonomik ve jeopolitik riskleri yeniden değerlendirmesiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da negatif bir seyir izledi.

İstanbul'da yapılan müzakereler kapsamında Rus yetkililerin Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri azaltacaklarını açıklamasına karşın Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un dün aksi yönde değerlendirmelerde bulunması jeopolitik risk algısını yeniden artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek 107 dolar seviyesine gerilerken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de yüzde 4'e yakın düşüşle 103 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Mart ile biten haftada 202 bine çıkarak beklentileri geride bıraktı.

İşsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta yaşanan artışa rağmen düşük seviyelerde seyretmeye devam etti.

Ülkede kişisel gelirler, şubatta yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 ile beklenenden az artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta yıllık yüzde 6,4 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.